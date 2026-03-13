Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da China

F1: Confira grid de largada da sprint da China, com Russell pole e Bortoleto 14º

Dobradinha da Mercedes confirma favoritismo da equipe alemã

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Fórmula 1 decidiu o grid de largada da sprint da China na madrugada desta sexta-feira e terá a Mercedes na primeira fila. George Russell registrou 1min31s520, garantindo a pole, seguido pelo companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que fez 1min31s809. 

Leia também:

Saindo dos boxes apenas nos minutos finais da sessão de classificação, Lando Norris, da McLaren, fez apenas uma volta, mas boa o suficiente para garantir a terceira colocação. O top cinco foi completado por Lewis Hamilton e Oscar Piastri. 

Representante do Brasil na F1, Gabriel Bortoleto chegou a segunda sessão de classificação, mas não avançou ao SQ3 e largará como 14º. 

Grid de largada - Sprint China

la Piloto # Tempo Pneus km/h
1 G. RussellMercedes 63

1'31.520

   214.418
2 A. AntonelliMercedes 12

+0.289

1'31.809

   213.743
3 L. NorrisMcLaren 1

+0.621

1'32.141

   212.973
4 L. HamiltonFerrari 44

+0.641

1'32.161

   212.927
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.704

1'32.224

   212.781
6 C. LeclercFerrari 16

+1.008

1'32.528

   212.082
7 P. GaslyAlpine 10

+1.368

1'32.888

   211.260
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+1.734

1'33.254

   210.431
9 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.889

1'33.409

   210.082
10 I. HadjarRed Bull Racing 6

+2.203

1'33.723

   209.378
11 N. HulkenbergAudi 27

+2.115

1'33.635

   209.575
12 E. OconHaas F1 Team 31

+2.119

1'33.639

   209.566
13 L. LawsonRB 30

+2.194

1'33.714

   209.398
14 G. BortoletoAudi 5

+2.254

1'33.774

   209.264
15 A. LindbladRB 41

+2.528

1'34.048

   208.655
16 F. ColapintoAlpine 43

+2.807

1'34.327

   208.037
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+3.241

1'34.761

   207.085
18 A. AlbonWilliams 23

+3.785

1'35.305

   205.903
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+4.061

1'35.581

   205.308
20 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.631

1'36.151

   204.091
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+5.858

1'37.378

   201.519
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11

 

    

