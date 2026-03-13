F1: Confira grid de largada da sprint da China, com Russell pole e Bortoleto 14º

A Fórmula 1 decidiu o grid de largada da sprint da China na madrugada desta sexta-feira e terá a Mercedes na primeira fila. George Russell registrou 1min31s520, garantindo a pole, seguido pelo companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que fez 1min31s809.

Saindo dos boxes apenas nos minutos finais da sessão de classificação, Lando Norris, da McLaren, fez apenas uma volta, mas boa o suficiente para garantir a terceira colocação. O top cinco foi completado por Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

Representante do Brasil na F1, Gabriel Bortoleto chegou a segunda sessão de classificação, mas não avançou ao SQ3 e largará como 14º.

Grid de largada - Sprint China

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!