F1: Confira grid de largada da sprint da China, com Russell pole e Bortoleto 14º
Dobradinha da Mercedes confirma favoritismo da equipe alemã
A Fórmula 1 decidiu o grid de largada da sprint da China na madrugada desta sexta-feira e terá a Mercedes na primeira fila. George Russell registrou 1min31s520, garantindo a pole, seguido pelo companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que fez 1min31s809.
Saindo dos boxes apenas nos minutos finais da sessão de classificação, Lando Norris, da McLaren, fez apenas uma volta, mas boa o suficiente para garantir a terceira colocação. O top cinco foi completado por Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
Representante do Brasil na F1, Gabriel Bortoleto chegou a segunda sessão de classificação, mas não avançou ao SQ3 e largará como 14º.
Grid de largada - Sprint China
|la
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|G. RussellMercedes
|63
|
1'31.520
|214.418
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.289
1'31.809
|213.743
|3
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.621
1'32.141
|212.973
|4
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.641
1'32.161
|212.927
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.704
1'32.224
|212.781
|6
|C. LeclercFerrari
|16
|
+1.008
1'32.528
|212.082
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|
+1.368
1'32.888
|211.260
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+1.734
1'33.254
|210.431
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+1.889
1'33.409
|210.082
|10
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+2.203
1'33.723
|209.378
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.115
1'33.635
|209.575
|12
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+2.119
1'33.639
|209.566
|13
|L. LawsonRB
|30
|
+2.194
1'33.714
|209.398
|14
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.254
1'33.774
|209.264
|15
|A. LindbladRB
|41
|
+2.528
1'34.048
|208.655
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.807
1'34.327
|208.037
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+3.241
1'34.761
|207.085
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.785
1'35.305
|205.903
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+4.061
1'35.581
|205.308
|20
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.631
1'36.151
|204.091
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+5.858
1'37.378
|201.519
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
