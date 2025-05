Lando Norris surpreendeu Charles Leclerc e a Ferrari, que lideraram todos os treinos livres, e cravou a pole position para o GP de Mônaco de Fórmula 1 neste sábado (24). O britânico dividirá a primeira fila com o monegasco e verá Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, fazer a segunda fila com Max Verstappen, da Red Bull. Gabriel Bortoleto será o 16º.

Por muito pouco, o brasileiro não avançou ao Q2 e conseguiu uma posição melhor no grid. Ele ocupava a 15ª colocação até os momentos finais, mas Isack Hadjar encaixou uma boa volta e o jogou para 16º, coroando um bom desempenho da Racing Bulls, que colocou seus dois pilotos no Q3. Nico Hulkenberg, companheiro de Sauber de Bortoleto, foi o 13º.

O tetracampeão Verstappen não teve o resultado que esperava, marcando o quinto lugar no grid de largada de Mônaco, mas subindo para quarto após uma punição a Lewis Hamilton. Seu companheiro de Red Bull, Yuki Tsunoda, foi ainda pior: ele caiu no Q2 e partirá de 12º. A Williams, que vinha em crescente, também teve uma performance decepcionante, com Alexander Albon em 10º e Carlos Sainz em 11º.

Além da Racing Bulls, a Aston Martin e a Haas também foram boas surpresas. Fernando Alonso avançou ao Q3 e garantiu a sétima posição, enquanto Esteban Ocon colocou a equipe americana no oitavo lugar. Confira o grid de largada completo no Motorsport.com.

Grid de largada para o GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2025:

NORRIS bate LECLERC no FIM e CRAVA POLE do GP de MÔNACO, com PIASTRI em 3º! BORTOLETO 16º | Q4

