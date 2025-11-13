A jornada da Cadillac rumo ao grid da Fórmula 1 de 2026 alcançou mais um marco nesta quinta-feira, com sua primeira aparição de pista, quando Sergio Pérez assumiu o volante de uma Ferrari SF-23 em Ímola.

A Cadillac, que se tornará a 11ª equipe da F1 no próximo ano, vem realizando simulações com seus pilotos de desenvolvimento há bastante tempo e, recentemente, conseguiu integrar Pérez, da temporada de 2026, ao seu fluxo de trabalho.

Mas, por não possuir um carro de acordo com as normas vigentes, a equipe ficou praticamente restrita ao mundo virtual até agora. Isso mudou agora, pois a equipe fechou um acordo com a Ferrari, sua fornecedora de motores, para o empréstimo de um Ferrari SF-23 de dois anos, que atende aos requisitos do regulamento de Teste de Carros Anteriores da F1.

Na quarta-feira, 30 membros da equipe Ferrari auxiliaram cerca de 20 membros da Cadillac na mudança para os boxes 16 e 17 em Ímola. O veterano mexicano da F1, Pérez, pilotará o carro, que ostenta uma pintura de fibra de carbono exposta, durante dois dias. O carro de 2023 foi testado pela primeira vez pelo piloto de testes da Ferrari, Arthur Leclerc, em Fiorano, na terça-feira.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com durante o recente GP de Singapura, o chefe da Cadillac, Graeme Lowdon, afirmou que o objetivo do empréstimo da Ferrari era principalmente dar à sua equipe uma primeira oportunidade de começar a trabalhar em conjunto em um ambiente real de pista e proporcionar à equipe prática operacional com um carro de F1 de especificações atuais para treinar procedimentos.

"Na verdade, os testes atuais da equipe são o que nos interessa. Queremos usar um carro, porque em todas as simulações que mencionamos, tentamos torná-las o mais realistas possível", disse Lowdon.

"Acho que todos ficam um pouco preocupados, de forma equivocada, que de alguma forma possamos obter vantagem testando o carro de outra pessoa ou algo assim. Mas não estamos testando o carro, estamos testando as pessoas."

"Sim, estamos buscando obter vantagem, mas não por meio de nada relacionado ao carro. A vantagem que queremos é que nossos mecânicos tenham a mesma experiência que todos os mecânicos neste pitlane têm todos os dias trabalhando com cada carro."

Ele acrescentou: "É preciso acostumar os mecânicos à memória muscular de operar um carro de F1. É preciso saber colocar mantas térmicas nos pneus, além do tamanho do carro, do calor que ele emana e da presença imponente que possui."

Valtteri Bottas, companheiro de Pérez na temporada de 2026, terá que esperar mais para assumir seu papel na Cadillac, já que o finlandês ainda está vinculado à Mercedes como piloto reserva até o final da temporada de 2025.

