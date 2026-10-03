F1: Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia, com Verstappen pole, Hamilton 2º e Bortoleto 10º
Grid do domingo possui diferenças em relação ao resultado da classificação, devido a três punições
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sona Maleterova / Getty Images
A classificação do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste sábado (03) trouxe a primeira pole position do ano para Max Verstappen, que formará uma primeira fila de 11 títulos mundiais, com Lewis Hamilton em segundo.
O grid de largada possui três diferenças em relação ao resultado da classificação. Isack Hadjar cai de terceiro para oitavo por causa da troca do motor de combustão interna, enquanto Franco Colapinto e Arvid Lindblad caem para a última fila, nesta ordem, também por causa de trocas. O argentino da Alpine também paga uma punição de cinco posições pelo incidente de Baku
O GP do Bahrein na Malásia tem largada marcada para 04h, horário de Brasília, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.
Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1:
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.753
1'37.883
|203.863
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CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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