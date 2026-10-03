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Grid do domingo possui diferenças em relação ao resultado da classificação, devido a três punições

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

A classificação do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste sábado (03) trouxe a primeira pole position do ano para Max Verstappen, que formará uma primeira fila de 11 títulos mundiais, com Lewis Hamilton em segundo.

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O grid de largada possui três diferenças em relação ao resultado da classificação. Isack Hadjar cai de terceiro para oitavo por causa da troca do motor de combustão interna, enquanto Franco Colapinto e Arvid Lindblad caem para a última fila, nesta ordem, também por causa de trocas. O argentino da Alpine também paga uma punição de cinco posições pelo incidente de Baku

O GP do Bahrein na Malásia tem largada marcada para 04h, horário de Brasília, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1:

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'35.130

   209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.298

1'35.428

   209.108
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.501

1'35.631

   208.664
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.536

1'35.666

   208.588
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.627

1'35.757

   208.389
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.632

1'35.762

   208.379
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.741

1'35.871

   208.142
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.428

1'35.558

   208.823
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+2.080

1'37.210

   205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.543

1'37.673

   204.302
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.893

1'37.023

   205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.090

1'37.220

   205.254
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.397

1'37.527

   204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.436

1'37.566

   204.526
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.840

1'37.970

   203.682
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.850

1'37.980

   203.661
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.103

1'38.233

   203.137
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.470

1'38.600

   202.381
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.481

1'38.611

   202.358
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.803

1'38.933

   201.700
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.049

1'37.179

   205.340
22 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.753

1'37.883

   203.863
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CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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