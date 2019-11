F1: Confira os horários do GP de Abu Dhabi

A F1 terá neste fim de semana a última corrida do ano, o GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. Com o título e vice de pilotos e construtores já definidos, as atenções irão para a disputa do terceiro lugar do campeonato, entre o vencedor do GP do Brasil, Max Verstappen, com 260 pontos, e Charles Leclerc, da Ferrari, com 249.

Esta será a 11ª edição do GP de Abu Dhabi, que tem uma briga direta entre os maiores vencedores do circuito, com Lewis Hamilton com quatro triunfos e Sebastian Vettel, com três.

Apesar do fuso horário, o fato de as ações em pista acontecerem à noite, os horários serão semelhantes aos das provas na Europa, confira:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo

Relembre todos os vencedores do GP de Abu Dhabi