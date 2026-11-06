E foi dada a largada! Nesta sexta-feira (06) foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.

O fim de semana traz dois brasileiros no grid, com Gabriel Bortoleto passando a ter a companhia de Rafa Câmara, que faz sua estreia na categoria com a Haas.

O dia contou com duas sessões de treinos livres, sendo um liderado por Lando Norris e outro pelo campeão Andrea Kimi Antonelli, com Bortoleto fazendo dois oitavos lugares, enquanto Câmara foi 18º e 16º, respectivamente.

Resultado do TL1 do GP de São Paulo de F1:

Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!