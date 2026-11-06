F1: Confira os resultados dos treinos livres do GP de São Paulo, com Bortoleto e Câmara na pista
Primeiro dia de atividades em Interlagos contou com duas sessões de treinos livres
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E foi dada a largada! Nesta sexta-feira (06) foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.
O fim de semana traz dois brasileiros no grid, com Gabriel Bortoleto passando a ter a companhia de Rafa Câmara, que faz sua estreia na categoria com a Haas.
O dia contou com duas sessões de treinos livres, sendo um liderado por Lando Norris e outro pelo campeão Andrea Kimi Antonelli, com Bortoleto fazendo dois oitavos lugares, enquanto Câmara foi 18º e 16º, respectivamente.
Resultado do TL1 do GP de São Paulo de F1:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|33
|
1'11.717
|S
|216.300
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.082
1'11.799
|0.082
|S
|216.053
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.236
1'11.953
|0.154
|S
|215.590
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.324
1'12.041
|0.088
|S
|215.327
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.386
1'12.103
|0.062
|S
|215.142
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.439
1'12.156
|0.053
|S
|214.984
|7
|
G. Minì Alpine
|62
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+0.852
1'12.569
|0.413
|S
|213.760
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|30
|
+0.897
1'12.614
|0.045
|S
|213.628
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|34
|
+0.937
1'12.654
|0.040
|S
|213.510
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|32
|
+0.998
1'12.715
|0.061
|S
|213.331
|11
|
L. Fornaroli McLaren
|67
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+1.116
1'12.833
|0.118
|S
|212.985
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|27
|
+1.120
1'12.837
|0.004
|S
|212.974
|13
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+1.300
1'13.017
|0.180
|S
|212.449
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|32
|
+1.321
1'13.038
|0.021
|S
|212.388
|15
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|16
|
+1.654
1'13.371
|0.333
|S
|211.424
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+1.794
1'13.511
|0.140
|S
|211.021
|17
|L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.874
1'13.591
|0.080
|S
|210.792
|18
|
R. Câmara Haas F1 Team
|51
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.979
1'13.696
|0.105
|S
|210.491
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|28
|
+2.043
1'13.760
|0.064
|S
|210.309
|20
|C. Herta Cadillac-Ferrari
|25
|Cadillac
|Ferrari
|31
|
+2.558
1'14.275
|0.515
|S
|208.850
|21
|
D. Beganovic Ferrari
|38
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+2.640
1'14.357
|0.082
|H
|208.620
|22
|
F. Slater Audi
|98
|Audi
|Audi
|7
|
+3.249
1'14.966
|0.609
|H
|206.925
|Ver resultados completos
Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|37
|
1'10.763
|S
|219.216
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|31
|
+0.253
1'11.016
|0.253
|S
|218.435
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.259
1'11.022
|0.006
|S
|218.416
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|35
|
+0.273
1'11.036
|0.014
|S
|218.373
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.321
1'11.084
|0.048
|S
|218.226
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|35
|
+0.450
1'11.213
|0.129
|S
|217.831
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.720
1'11.483
|0.270
|S
|217.008
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|33
|
+1.017
1'11.780
|0.297
|S
|216.110
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
+1.076
1'11.839
|0.059
|S
|215.932
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|36
|
+1.228
1'11.991
|0.152
|S
|215.476
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|33
|
+1.233
1'11.996
|0.005
|S
|215.461
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|36
|
+1.245
1'12.008
|0.012
|S
|215.426
|13
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|36
|
+1.279
1'12.042
|0.034
|S
|215.324
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|37
|
+1.346
1'12.109
|0.067
|S
|215.124
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|34
|
+1.775
1'12.538
|0.429
|S
|213.852
|16
|
R. Câmara Haas F1 Team
|51
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.798
1'12.561
|0.023
|S
|213.784
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+1.979
1'12.742
|0.181
|S
|213.252
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|31
|
+2.179
1'12.942
|0.200
|S
|212.667
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|37
|
+2.190
1'12.953
|0.011
|S
|212.635
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|34
|
+2.553
1'13.316
|0.363
|S
|211.582
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|33
|
+2.620
1'13.383
|0.067
|S
|211.389
|22
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|0
|
|Ver resultados completos
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