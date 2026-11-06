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Primeiro dia de atividades em Interlagos contou com duas sessões de treinos livres

Redação Motorsport.com
Editado:
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Ford: Das pistas da F1 às ruas

Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance

E foi dada a largada! Nesta sexta-feira (06) foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

O fim de semana traz dois brasileiros no grid, com Gabriel Bortoleto passando a ter a companhia de Rafa Câmara, que faz sua estreia na categoria com a Haas

O dia contou com duas sessões de treinos livres, sendo um liderado por Lando Norris e outro pelo campeão Andrea Kimi Antonelli, com Bortoleto fazendo dois oitavos lugares, enquanto Câmara foi 18º e 16º, respectivamente.

Resultado do TL1 do GP de São Paulo de F1:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

   S 216.300
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

 0.082 S 216.053
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

 0.154 S 215.590
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

 0.088 S 215.327
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

 0.062 S 215.142
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

 0.053 S 214.984
7
G. Minì Alpine
 62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

 0.413 S 213.760
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

 0.045 S 213.628
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

 0.040 S 213.510
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

 0.061 S 213.331
11
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

 0.118 S 212.985
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

 0.004 S 212.974
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

 0.180 S 212.449
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

 0.021 S 212.388
15 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

 0.333 S 211.424
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

 0.140 S 211.021
17 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

 0.080 S 210.792
18
R. Câmara Haas F1 Team
 51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

 0.105 S 210.491
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

 0.064 S 210.309
20 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

 0.515 S 208.850
21
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

 0.082 H 208.620
22
F. Slater Audi
 98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

 0.609 H 206.925
Ver resultados completos

Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

   S 219.216
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

 0.253 S 218.435
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

 0.006 S 218.416
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1'11.036

 0.014 S 218.373
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1'11.084

 0.048 S 218.226
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1'11.213

 0.129 S 217.831
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1'11.483

 0.270 S 217.008
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+1.017

1'11.780

 0.297 S 216.110
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1'11.839

 0.059 S 215.932
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1'11.991

 0.152 S 215.476
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1'11.996

 0.005 S 215.461
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 36

+1.245

1'12.008

 0.012 S 215.426
13 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 36

+1.279

1'12.042

 0.034 S 215.324
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1'12.109

 0.067 S 215.124
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1'12.538

 0.429 S 213.852
16
R. Câmara Haas F1 Team
 51 Haas Ferrari 30

+1.798

1'12.561

 0.023 S 213.784
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1'12.742

 0.181 S 213.252
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1'12.942

 0.200 S 212.667
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1'12.953

 0.011 S 212.635
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1'13.316

 0.363 S 211.582
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1'13.383

 0.067 S 211.389
22 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 0

 

      
Ver resultados completos

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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