F1: Confira resultado final da sprint da China, com vitória de Russell e Ferrari no top 3; Bortoleto 13º
Britânico da Mercedes garantiu mais oito pontos; veja tabela completa
A Fórmula 1 realizou a primeira corrida sprint da temporada de 2026 na madrugada desta sexta-feira e viu George Russell dominar mais uma vez. O britânico da Mercedes conseguiu segurar a pressão da Ferrari durante as primeiras voltas, especialmente de Lewis Hamilton, e garantiu mais oito pontos.
A dupla da Scuderia, que chegou a 'brigar' durante a prova, até mesmo dividindo curvas, completou o pódio, Charles Leclerc foi segundo colocado e Hamilton, terceiro. O top 5 foi completado por Lando Norris, da McLaren, e Kimi Antonelli, da Mercedes.
Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman também pontuaram. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 13º.
Resultado final - Sprint da China
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|19
|
-
|1
|8
|2
|C. LeclercFerrari
|16
|19
|
+0.674
0.674
|0.674
|1
|7
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|19
|
+2.554
2.554
|1.880
|1
|6
|4
|L. NorrisMcLaren
|1
|19
|
+4.433
4.433
|1.879
|1
|5
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|19
|
+5.688
5.688
|1.255
|1
|4
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|19
|
+6.809
6.809
|1.121
|1
|3
|7
|L. LawsonRB
|30
|19
|
+10.900
10.900
|4.091
|2
|8
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|19
|
+11.271
11.271
|0.371
|1
|9
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|19
|
+11.619
11.619
|0.348
|1
|10
|E. OconHaas F1 Team
|31
|19
|
+13.887
13.887
|2.268
|11
|P. GaslyAlpine
|10
|19
|
+14.780
14.780
|0.893
|12
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|19
|
+15.753
15.753
|0.973
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|19
|
+15.858
15.858
|0.105
|14
|F. ColapintoAlpine
|43
|19
|
+16.393
16.393
|0.535
|1
|15
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|19
|
+16.430
16.430
|0.037
|1
|16
|A. AlbonWilliams
|23
|19
|
+20.014
20.014
|3.584
|1
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|19
|
+21.599
21.599
|1.585
|18
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|19
|
+21.971
21.971
|0.372
|1
|19
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|19
|
+28.241
28.241
|6.270
|1
|dnf
|N. HulkenbergAudi
|27
|12
|
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|12
|
|1
|dnf
|A. LindbladRB
|41
|11
|
|1
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