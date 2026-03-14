A Fórmula 1 realizou a primeira corrida sprint da temporada de 2026 na madrugada desta sexta-feira e viu George Russell dominar mais uma vez. O britânico da Mercedes conseguiu segurar a pressão da Ferrari durante as primeiras voltas, especialmente de Lewis Hamilton, e garantiu mais oito pontos.

A dupla da Scuderia, que chegou a 'brigar' durante a prova, até mesmo dividindo curvas, completou o pódio, Charles Leclerc foi segundo colocado e Hamilton, terceiro. O top 5 foi completado por Lando Norris, da McLaren, e Kimi Antonelli, da Mercedes.

Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman também pontuaram. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 13º.

Resultado final - Sprint da China

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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