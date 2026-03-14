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F1: Confira resultado final da sprint da China, com vitória de Russell e Ferrari no top 3; Bortoleto 13º

Britânico da Mercedes garantiu mais oito pontos; veja tabela completa

Redação Motorsport.com
Editado:

A Fórmula 1 realizou a primeira corrida sprint da temporada de 2026 na madrugada desta sexta-feira e viu George Russell dominar mais uma vez. O britânico da Mercedes conseguiu segurar a pressão da Ferrari durante as primeiras voltas, especialmente de Lewis Hamilton, e garantiu mais oito pontos. 

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A dupla da Scuderia, que chegou a 'brigar' durante a prova, até mesmo dividindo curvas, completou o pódio, Charles Leclerc foi segundo colocado e Hamilton, terceiro. O top 5 foi completado por Lando Norris, da McLaren, e Kimi Antonelli, da Mercedes. 

Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman também pontuaram. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto foi 13º. 

Resultado final - Sprint da China 

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 G. RussellMercedes 63 19

-

   1 8
2 C. LeclercFerrari 16 19

+0.674

0.674

 0.674 1 7
3 L. HamiltonFerrari 44 19

+2.554

2.554

 1.880 1 6
4 L. NorrisMcLaren 1 19

+4.433

4.433

 1.879 1 5
5 A. AntonelliMercedes 12 19

+5.688

5.688

 1.255 1 4
6 O. PiastriMcLaren 81 19

+6.809

6.809

 1.121 1 3
7 L. LawsonRB 30 19

+10.900

10.900

 4.091   2
8 O. BearmanHaas F1 Team 87 19

+11.271

11.271

 0.371   1
9 M. VerstappenRed Bull Racing 3 19

+11.619

11.619

 0.348 1  
10 E. OconHaas F1 Team 31 19

+13.887

13.887

 2.268    
11 P. GaslyAlpine 10 19

+14.780

14.780

 0.893    
12 C. Sainz Jr.Williams 55 19

+15.753

15.753

 0.973    
13 G. BortoletoAudi 5 19

+15.858

15.858

 0.105    
14 F. ColapintoAlpine 43 19

+16.393

16.393

 0.535 1  
15 I. HadjarRed Bull Racing 6 19

+16.430

16.430

 0.037 1  
16 A. AlbonWilliams 23 19

+20.014

20.014

 3.584 1  
17 F. AlonsoAston Martin Racing 14 19

+21.599

21.599

 1.585    
18 L. StrollAston Martin Racing 18 19

+21.971

21.971

 0.372 1  
19 S. PerezCadillac-Ferrari 11 19

+28.241

28.241

 6.270 1  
dnf N. HulkenbergAudi 27 12

 

      
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 12

 

   1  
dnf A. LindbladRB 41 11

 

   1  

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