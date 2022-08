Carregar reprodutor de áudio

Pode comemorar fã de Fórmula 1! O GP da Bélgica seguirá no calendário da principal categoria do automobilismo mundial. O anúncio da renovação do acordo com Spa-Francorchamps para a temporada 2023 foi realizado neste domingo, pouco antes da largada da etapa da 14ª etapa do campeonato em 2022.

Nos últimos meses, a continuidade de Spa no calendário era questionada, em meio a um momento de expansão do calendário da F1 para outras praças.

Com o atual Pacto de Concórdia limitando o número de GPs em 24 até 2025, a situação do calendário de 2023 indicaria a queda de pelo menos duas provas do cronograma atual. Com a estreia de Las Vegas e o retorno do Catar já confirmados, e a busca da F1 pelos retornos de China e África do Sul, Spa estava na linha de frente junto com a França como as principais provas que poderiam ser removidas.

Mas a possível saída de Spa foi recebida por uma chuva de críticas de pilotos e fãs, que consideram a desafiadora pista belga um dos pilares do DNA da F1.

O que chama a atenção é que a permanência de Spa deve indicar um de dois caminhos: ou não teremos China ou Kyalami no calendário de 2023 ou uma das outras provas sem contrato após a temporada 2022 podem cair.

Outra prova que tinha seu futuro ameaçado, mas indicativos recentes apontam para uma renovação é Mônaco. Mesmo sendo uma das 'joias da coroa' da F1, o acordo comercial pela realização da prova não agradava a Liberty Media, e as negociações pela continudade da prova vêm se arrastando há meses.

