O governo de Ruanda e a Formula 1 anunciaram um acordo histórico de 10 anos para garantir o retorno do Mundial ao continente africano a partir de 2030 para a realização do GP da África na capital do país, Kigali.

A F1 irá para um circuito ainda a ser construído, localizado a 40 km ao sul de Kigali, ao lado do aeroporto internacional de Bugesera, em construção, da capital ruandesa. A primeira edição da corrida, oficialmente denominada 'Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda' (GP da África de F1 apresentado por Visite Ruanda), pode ser realizada já em 2030, dependendo de quando a construção da pista for concluída.

Independentemente da data de início, o acordo é apresentado como um contrato de 10 anos que fará a F1 voltar ao continente africano pela primeira vez desde o GP da África do Sul de 1993.

O acordo foi anunciado na terça-feira em uma coletiva de imprensa em Kigali com a presença do presidente de Ruanda, Paul Kagame, do CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, e do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

A pista de Bugesera, projetada pelo ex-piloto Alex Wurz, deve aproveitar ao máximo o terreno montanhoso de Kigali para criar um traçado desafiador, e faz parte de um plano de investimento mais amplo do Conselho de Desenvolvimento de Ruanda em turismo, infraestrutura e desenvolvimento comercial.

“O hoje pertence à África. Por mais de três décadas, o principal campeonato de automobilismo do mundo correu sem este continente, e isso muda com este acordo," disse o presidente Kagame. "Ruanda tem orgulho de sediar o GP da África e de compartilhar este momento com mais de 100 milhões de fãs em toda o continente, muitos deles jovens que merecem ver o esporte em casa e se ver nele: como engenheiros, técnicos, empreendedores e, um dia, pilotos".

"Esta parceria de dez anos também é um investimento no futuro de Ruanda. O circuito em Bugesera, ao lado do novo aeroporto internacional, trará empregos, habilidades, turismo e novos negócios para nosso país e nossa região nas próximas décadas, porque nosso objetivo nunca foi um único fim de semana de corrida, mas um benefício duradouro para nosso povo".

Photo by: FIA

Domenicali disse: "Hoje é um momento marcante para a Formula 1. Com Ruanda entrando no calendário a partir da próxima década, nosso esporte correrá em todos os continentes habitados, aproximando o Mundial dos fãs ao redor do mundo como nunca antes".

"A África sempre fez parte do futuro da Formula 1, e desde o início estávamos determinados a retornar da maneira certa, com o parceiro certo, um compromisso de longo prazo e uma visão clara para criar impacto significativo".

"Isto é muito mais do que sediar um GP. Juntos, podemos criar benefícios econômicos e sociais duradouros por meio do turismo, do investimento, do desenvolvimento de habilidades e do crescimento dos negócios locais, garantindo que o impacto positivo deste evento seja sentido por gerações".

"Para nossos fãs, este é um momento especialmente empolgante. A África abriga mais de 100 milhões de fãs da Formula 1, e esse número continua a crescer rapidamente".

O presidente da FIA, Ben Sulayem, acrescentou: "O retorno da F1 à África é um momento histórico para nosso esporte e um passo importante no contínuo crescimento global do automobilismo".

"Ruanda demonstrou um forte compromisso em realizar um evento de classe mundial, e a FIA trabalhará em estreita colaboração com a FOM e nossos parceiros à medida que este novo circuito for desenvolvido de acordo com os mais altos padrões internacionais".

As conversas entre a F1 e Ruanda sobre uma corrida se aceleraram em 2024, com o país da África Central interessada em atrair grandes eventos esportivos para impulsionar o turismo e os negócios. No ano passado, Kigali sediou o UCI Road World Championships de ciclismo e, em 2024, sediou a Cerimônia anual de Entrega de Prêmios da FIA, com Max Verstappen entre os campeões da FIA viajando ao país para receber seu quarto troféu de título mundial de F1.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton há muito defende o retorno da F1 ao continente africano.

"Nos últimos seis anos, tenho lutado nos bastidores para conseguir um GP," disse ele no início deste ano. "Então, sentar com as partes interessadas e fazer a pergunta: por que não estamos na África? Estamos em todos os outros continentes, por que não na África? Sei que eles estão realmente tentando".

"Os lugares de que mais gostei até agora [foram] o Quênia, e Ruanda foi particularmente espetacular - dois lugares onde senti que poderia viver. E a África do Sul. Acho que esses são os lugares que considero boas opções para potencialmente irmos".

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