F1 confirma atrações para evento de lançamento dos carros de 2025

O evento de lançamento de todos os carros da Fórmula 1 acontece na próxima terça-feira (18) para celebrar os 75 anos da categoria na O2 Arena. Agora, a organização do evento revelou os nomes principais de apresentadores e artistas que farão parte da noite.

O ator e humorista britânico Jack Whitehall será o apresentador do show, guiando as equipes e fãs ao longo de todo o evento que reúne as 10 equipes para exibirem suas pinturas para a temporada de 2025.

O plano é que cada time tenha apenas sete minutos para subir ao palco com o carro e sua dupla, além do chefe da equipe para uma breve apresentação. A organização seguirá a ordem do campeonato de construtores de 2024, começando com a Sauber, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Com Whitehall no comando, Take That, Kane Brown, mgk e a música 'Are We Dreaming' de Brian Tyler serão as apresentações da noite.

Whitehall, que já foi apresentador do BRIT Awards e é conhecido por estrelar seriados como Fresh Meat e Bad Education, está ansioso para subir ao palco.

"Assim que ouvi falar do F175 Live at The O2, soube que queria participar", disse ele. "Promete ser um show verdadeiramente único, reunindo os carros e as estrelas da F1 com músicos e entretenimento globais incríveis para comemorar os 75 anos desse esporte incrível".

"Mal posso esperar para subir ao palco e levar o show para todos na O2 e para aqueles que estão assistindo em casa em todo o mundo".

F1 75 Live - line-up de música global Foto de: Fórmula 1

Com cada equipe planejando seu próprio segmento de sete minutos e todos os 20 pilotos programados para estarem presentes, o evento marca o início das comemorações do 75º aniversário da F1.

A Williams e a McLaren lançaram seus desafiantes de 2025 durante eventos separados em Silverstone na semana passada, embora ambas tenham tido que usar uma pintura temporária para mostrar seus carros mais recentes.

Os ingressos para o evento esgotaram em menos de 45 minutos, e o nível de interesse também pode ser medido pela rapidez com que alguns ingressos apareceram em sites de revenda com valores inflacionados - uma medida que, segundo a F1, impediria a entrada de quem comprasse por esses meios.

A banda Take That, que agora se apresenta como um trio com Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, teve 12 singles número um no Reino Unido e alcançou o topo da parada de álbuns em nove ocasiões.

Brown, artista country norte-americano, tem mais de 20 bilhões de streams em todo o mundo, enquanto mgk - anteriormente conhecido como Machine Gun Kelly - tem dois álbuns consecutivos em primeiro lugar.

Tyler, por sua vez, compôs o tema oficial da F1 e aparecerá na O2 como seu alter-ego 'Are We Dreaming' para apresentar uma performance imersiva.

