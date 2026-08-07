F1 confirma "conversas com a América do Sul" sobre possível novo GP

A Fórmula 1 atravessa um momento em que sobram candidatos para se juntar a um calendário que, com 24 etapas por temporada —além da incerteza gerada pelo conflito no Oriente Médio—, já atingiu o limite que pilotos e equipes estão dispostos a assumir.

Em 2027, Turquia e Portugal retornarão, enquanto, nos últimos anos, a Tailândia já deixou muito clara sua intenção de se juntar ao calendário. No continente africano, África do Sul e Ruanda também já manifestaram publicamente o interesse em sediar um GP.

Na Argentina, desde a chegada de Franco Colapinto à categoria, em 2024, Buenos Aires entrou na lista de sedes interessadas em receber uma corrida. Com esse objetivo, o Autódromo Oscar y Juan Gálvez passa por um processo de remodelação para sediar o retorno da MotoGP em abril do próximo ano e ficar preparado para um eventual retorno da F1.

A F1 costuma ser cautelosa na hora de fazer declarações sobre negociações em andamento. No entanto, durante um encontro com um veículos de comunicação selecionados, entre eles o Motorsport.com, Stefano Domenicali fez referência, sem muitos detalhes, às conversas que a categoria mantém com possíveis futuros anfitriões.

"O que posso dizer é que as negociações na África estão avançando muito bem", afirmou o italiano. "Aliás, eu havia me esquecido de mencionar isso porque as coisas estão acontecendo tão rápido que no próximo ano teremos Portugal e Turquia como novas sedes. Mais uma vez, trata-se de outros lugares que sediarão GPs no futuro".

Buenos Aires avanza en las obras en el autódromo para recibir al MotoGP en 2027, y estar listo para un eventual regreso de la F1 en los próximos años. Photo by: Federico Faturos

"Também estamos mantendo conversas na América do Sul e no Extremo Oriente. E uma coisa que posso dizer a vocês é que recebemos mais solicitações na China e no Japão, mas, por enquanto, queremos manter apenas uma corrida na China, porque precisamos consolidar esse mercado antes de pensar em ter outras opções por lá", adicionou.

Por outro lado, a F1 ainda precisa resolver o que acontecerá com as duas corridas ainda previstas para este ano no Oriente Médio - Catar e Abu Dhabi - enquanto o conflito envolvendo os EUA, Israel e Irã continua.

Sobre isso, Domenicali deixou claro que, se necessário, as corridas serão substituídas por eventos na Europa. "Com relação ao fim da temporada, estamos em contato com todos os outros campeonatos. Sei que, por exemplo, o WEC anunciou que não irá ao Oriente Médio no fim do ano e ficará na Europa. Da forma como estamos estruturados, vamos tomar o máximo de tempo para ver como a situação evolui".

"Tomaremos a decisão no momento adequado e ele não será antes de meados de setembro. Portanto, como dissemos, para nós hoje, as corridas no Catar e em Abu Dhabi estão confirmadas. Aliás, já estão esgotadas".

"Mas, obviamente, se a situação não estivesse mais clara da forma que acreditamos que deveria estar, antes de setembro tomaremos a decisão. E, nesse sentido, quero confirmar a vocês que, se isso não for possível, o fim da temporada será na Europa, porque não podemos ir a outros lugares. Há algumas possibilidades sobre a mesa, mas não acho correto fazer promessas nem antecipar as coisas", concluiu.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!