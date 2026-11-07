F1 confirma extensão de contrato com GP de São Paulo de 2035
Contrato atual é estendido em mais cinco anos, conforme expressado recentemente pela Prefeitura de São Paulo
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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A Fórmula 1 seguirá em Interlagos! Neste sábado (07) a categoria confirmou a prorrogação do contrato com a Brazil Motorsport, promotora do evento, garantindo a presença do GP de São Paulo no calendário até, pelo menos, 2035.
A informação foi confirmada em coletiva na manhã deste sábado com a presença do CEO da F1, Stefano Domenicali, o CEO da Brazil Motorsport, Alan Alder, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
O contrato atual do GP de São Paulo, anunciado em 2023, era válido até 2030. A extensão garante mais cinco edições da etapa de Interlagos no calendário da F1.
Com o anúncio, Interlagos entra para a lista de contratos mais extensos do calendário atual. Os circuitos de Albert Park (Austrália), Gilles Villeneuve (Canadá), Madri (Espanha) e Mônaco também têm acordos válidos até 2035, enquanto Bahrein vai até 2036, Las Vegas 2037 e Áustria e Miami até 2041.
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