Embora tenha havido grandes reivindicações feitas por políticos locais - e até mesmo nacionais - sobre o retorno de Portugal e da Turquia ao calendário da Fórmula 1, o CEO da categoria, Stefano Domenicali, confirmou agora o interesse desses países - e da Alemanha, na forma de Hockenheim.

O interesse pela F1 está em um nível altíssimo, em grande parte como consequência do chamado "efeito Netflix". No próximo ano, haverá uma nova corrida na Espanha, em uma instalação ainda a ser concluída perto de Madri. E, embora o Pacto de Concórdia - o contrato comercial que vincula as equipes, a F1 e a FIA - defina um número máximo de corridas além das 24 atuais, há um consenso de que esse é um limite natural em termos de logística, orçamento e bem-estar do pessoal.

No mês passado, o primeiro-ministro português, Luis Montenegro, disse em um comício político: "Temos tudo pronto para formalizar o retorno da Fórmula 1 ao Algarve em 2027".

Esses pronunciamentos geralmente são tratados com o devido ceticismo, assim como as afirmações regulares da Turquia de que a F1 provavelmente voltará. Istambul e o Autódromo do Algarve, perto de Portimão, sediaram etapas na era da COVID-19, mas não foram eventos tradicionais organizados e pagos por um promotor - a F1 alugou as pistas para cumprir seus contratos de transmissão e realizou as corridas a portas fechadas ou com multidões muito reduzidas.

Com exceção de Ímola, que realizou sua última corrida este ano, Zandvoort, que sai do calendário depois de 2026, e Barcelona, que pode ou não continuar depois do próximo ano, o restante dos locais da F1 tem contratos de longo prazo que os levam até 2030 ou mais.

"Assinamos contratos importantes com muitos promotores", disse Domenicali, a um grupo seleto da mídia, incluindo o Motorsport.com. "Termos longos significam a capacidade de distribuir os investimentos já feitos ou planejados. Temos muitos pedidos".

"Em 2026, Zandvoort sediará seu último GP, por isso estamos discutindo novas adições, incluindo eventos alternados. Mas não serão muitos: um ou dois, nada mais. Barcelona está interessada em um espaço alternativo".

"Há Portugal, Turquia e, recentemente, Hockenheim - que tem um novo proprietário - demonstrou interesse. A coisa mais importante que os possíveis anfitriões devem entender é que há pouquíssimas vagas disponíveis, portanto, aqueles que se sentam à mesa precisam ter poder financeiro.

"Hoje, a situação é diferente de alguns anos atrás, não apenas pelo que é necessário para entrar na F1, mas também pelo que deve ser investido. Não podemos nos esquecer de que estamos pressionando muito pela sustentabilidade: todos os promotores devem estar prontos para atender aos padrões de carbono neutro de 2030".

"Os eventos que recebem de 450 a 500 mil pessoas enfrentarão desafios em termos de energia, gerenciamento geral e tudo o que os cerca. Estamos trabalhando seriamente nessas questões e os promotores devem se alinhar. Aqueles que não estiverem prontos não conseguirão organizar o evento".

Quando o antigo "mestre de cerimônias" da F1, Bernie Ecclestone, começou a anexar os direitos comerciais da F1 na década de 1970 com seu aliado Max Mosley, mais tarde presidente da FIA, os promotores de corridas eram entidades comerciais independentes ou os próprios clubes automobilísticos nacionais.

Os da primeira categoria eram, em geral, pessoas que não tinham experiência e deixavam as contas por pagar, enquanto os da segunda não tinham o conhecimento comercial e organizacional necessário.

De fato, Ecclestone e Mosley atuaram como promotores do GP da Alemanha de 1978, em Hockenheim, quando o Automobilclub von Deutschland decidiu que era muito trabalhoso.

Nas últimas décadas, o aumento das despesas necessárias para a realização de eventos (em parte porque Ecclestone vendeu os direitos comerciais da F1 para investidores de risco em meados dos anos 2000) tornou praticamente impossível sediar GPs sem alguma forma de apoio governamental.

Diz-se que Ecclestone teve seu "momento de iluminação", depois de anos lidando com promotores do tipo "hoje aqui, amanhã não", quando um dignitário do governo do estado da Austrália do Sul foi pessoalmente a Londres para apresentar o cheque para sediar o GP da Austrália de 1985 em Adelaide.

O caso de amor da F1 com os subsídios estatais continua até hoje: os novos locais de prova em andamento incluem um segundo na Arábia Saudita, bem como novos destinos em Ruanda e na Tailândia. Atualmente, eles estão muito à frente de Portugal e da Turquia na fila, e outras corridas terão que entrar em acordos de "rotação" para abrir caminho para eles.

Quanto a Hockenheim, ele precisa desesperadamente de novos investimentos para melhorar suas instalações. Embora haja quem tenha lembranças positivas de sua última corrida, em 2019, esse gp se tornou ainda mais emocionante devido à rápida mudança das condições climáticas. Para os mecânicos, foi um fim de semana miserável, trabalhando em instalações abaixo do padrão.

Para que o GP da Alemanha retorne, ele precisará de apoio do governo em algum nível, independentemente das aspirações de seus novos proprietários.

"É muito difícil", disse Domenicali. "Além de alguns poucos casos, devo dizer que cerca de 90% dos promotores recebem contribuições de seus governos ou entidades relacionadas. Sem esse apoio, é muito difícil".

