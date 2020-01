Quando a Fórmula 1 divulgou o calendário oficial da categoria para a temporada de 2020, o público pôde conhecer também os horários das largadas dos GPs, com a exceção da etapa do Japão, que aparecia como "sujeito a confirmação". Na manhã desta quarta (29), a F1 divulgou a tabela de horários para a prova, com uma importante mudança.

A programação para os dois primeiros dias não sofreu alterações, seguindo o horário tradicional. O final de semana no Autódromo de Suzuka começa no dia 09 de outubro, com os treinos livres. O primeiro, das 11h às 12h30, e o segundo, das 15h às 16h30, horário local. No sábado, dia 10, as atividades começam ao meio-dia, com o terceiro treino livre e a sessão de classificação fecha a programação às 15h.

A grande mudança para a edição de 2020 do GP do Japão é o horário da corrida. A largada, que era realizada nos últimos anos às 14h10, passa agora a ser uma hora antes, às 13h10, 01h30 da madrugada no horário brasileiro.

GALERIA: Conheça algumas curiosidades do GP do Japão

Galeria Lista Esta será a 35ª edição do GP do Japão de F1. No mundial desde 1976, foram realizadas 30 corridas em Suzuka e quatro em Fuji. Mario Andretti, de Lotus, foi o primeiro vencedor. 1 / 16 Foto de: LAT Images E foi nesta edição, em Fuji, que aconteceu a famosa prova que deu o título mundial a James Hunt, com o abandono de Niki Lauda, sob muita chuva. O episódio foi retratado brilhantemente no filme "Rush - No limite da emoção" 2 / 16 Foto de: LAT Images Suzuka é a única pista de todo o calendário da F1 com a primeira metade no sentido anti-horário e a segunda no sentido horário. 3 / 16 Foto de: Ferrari Media Center Em 30 edições, o GP do Japão em Suzuka foi vencido pelo pole position em 16 delas. 4 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Michael Schumacher é o maior vencedor do GP do Japão, com seis triunfos: 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 e 2004. 5 / 16 Foto de: Bridgestone Corporation Mas Lewis Hamilton pode igualar o feito do alemão neste ano, já que possui cinco vitórias: 2007, 2014, 2015, 2017 e 2018. 6 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A McLaren é a equipe que mais venceu no Japão, com nove vitórias, mas a Mercedes venceu em todas as edições desde o início da era híbrida da F1. 7 / 16 Foto de: XPB Images Ayrton Senna é o brasileiro com mais vitórias no país, vencendo em 1988 e 1993. Nelson Piquet ganhou em 1990 e Rubens Barrichello em 2003. 8 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Durante muito tempo o GP do Japão era a penúltima etapa da temporada da F1, por isso acabou sendo palco de 12 decisões de título. A primeira com James Hunt, em 1976, e a última em 2011, com Sebastian Vettel, já com a corrida em Suzuka não sendo mais a penúltima daquele ano. 9 / 16 Foto de: XPB Images Em uma delas, em 1989, aconteceu um dos mais polêmicos finais de campeonato, com Ayrton Senna e Alain Prost batendo, com o francês abandonando e o brasileiro conseguindo voltar, para vencer. Logo em seguida, Senna foi desclassificado, com o título caindo no colo de Prost. 10 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mas Suzuka viu os três campeonatos de Ayrton Senna serem decididos lá. 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1988... 12 / 16 Foto de: LAT Images 1990 (no 'troco' sobre Prost) 13 / 16 Foto de: Jean-Francois Galeron E 1991. 14 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2004, a chegada do tufão Ma-on ao país causou o cancelamento das atividades de sábado, fazendo com que o treino fosse transferido para o domingo. Naquela ocasião Michael Schumacher chegava ao país como heptacampeão e Rubens Barrichello como vice. 15 / 16 Foto de: BMW AG O alemão largou na pole e terminou a prova em primeiro, conquistando sua 13ª vitória no mundial e fazendo, de quebra, uma 'dobradinha' familiar com o irmão Ralf, que corria pela Williams na época. 16 / 16 Foto de: Ferrari Media Center

Related video