F1 confirma retorno da Malásia em 2026, mas etapa será chamada de GP do Bahrein; entenda
Circuito de Sepang recebe etapa extra entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura de forma a preencher ausências no calendário
Sepang circuit aerial view
Foto de: Sutton Motorsport Images
A Fórmula 1 confirmou neste domingo uma alteração importante no calendário da temporada 2026, com o retorno de Sepang pela primeira vez desde 2017. Porém, uma questão curiosa é que essa etapa não será chamada GP da Malásia, mas sim GP do Bahrein.
Enquanto os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados ainda no primeiro semestre devido ao conflito entre Estados Unidos e Irã, a F1 ainda buscava ativamente remarcar a etapa do Sakhir, o que retornaria o calendário de 2026 para 23 corridas.
Porém, com a situação ainda tensa no Oriente Médio, trazer de volta o Bahrein se tornou uma missão impossível, forçando a F1 a buscar uma solução.
A Malásia surgiu rapidamente como uma forte opção para o único espaço no calendário disponível: o fim de semana entre 02 e 04 de outubro, entre as etapas do Azerbaijão e de Singapura.
Dois motivos alimentaram a 'candidatura' de Sepang: o fato da Malásia ser vizinha de Singapura e a proximidade entre o circuito malaio e o principal aeroporto do país, o que permite uma entrada e saída mais rápida, sem comprometer a etapa seguinte.
Com isso, Sepang volta a receber a F1 pela primeira vez desde 2017, tendo abandonado sua etapa devido ao crescente valor cobrado pela categoria para receber o Mundial. Porém, esse retorno vem com um asterisco importante.
O Bahrein segue financiando essa etapa e, com isso, a prova será oficialmente chamado de GP do Bahrein, e não GP da Malásia.
Enquanto isso, o destino dos GPs do Catar e de Abu Dhabi seguem indefinidos. Segundo apurado pela BBC, a decisão deve ficar apenas para setembro e, caso as duas provas sejam canceladas, elas devem ser substituídas por um retorno pontual de Ímola, para apenas uma corrida, deixando o calendário com 22 GPs.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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