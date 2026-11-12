F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário
Reportagem publicada pelo portal The Race analisa cenário possível para o começo da próxima temporada em meio ao contínuo conflito no Oriente Médio
A confirmação de que a Fórmula 1 tentará levar adiante os GPs do Catar e de Abu Dhabi dá um norte sobre os planos da categoria para a conclusão da temporada 2026. Porém, com a situação ainda instável no Oriente Médio, o Mundial já olha para possíveis planos B pensando no início de 2027, o que pode inclusive trazer novamente a Malásia ao mapa.
Na última terça-feira (10), a F1 confirmou que tentará dar sequência aos GPs do Catar e Abu Dhabi para o encerramento da temporada 2026, descartando a realização de uma corrida em Ímola no lugar das provas no Oriente Médio.
A categoria tentará ao máximo manter as duas corridas no calendário, mas está ciente da possibilidade de ter que cancelar os dois GPs de última hora, o que levaria o campeonato a acabar já na próxima etapa, em Las Vegas.
Porém, enquanto o anúncio da F1 dá luz aos planos da categoria para o fim da temporada 2026, a situação para 2027 segue incerta devido ao conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. E, segundo o portal The Race, a categoria já tem planos para o próximo ano.
A temporada 2027 está marcada para começar em 14 de março com o GP do Bahrein, com a etapa da Arábia Saudita já na próxima semana, antes da rodada tripla de Austrália, Japão e China. Segundo os planos atuais, os testes de pré-temporada devem ocorrer também no circuito do Sakhir em fevereiro.
Nas condições atuais, o Bahrein está em condições de receber os testes e o GP, mas o caso da Arábia Saudita é mais sensível. O adiamento da rodada dupla do ePrix de Jeddah da Fórmula E, marcado para dezembro, além da transferência do Dakar para a África, mostram que o país ainda não é seguro o suficiente para voltar a receber eventos esportivos.
Caso Jeddah não possa receber a etapa em março, o destino deve ser o mesmo que o da temporada atual, com o cancelamento da etapa.
Por outro lado, se a situação no Bahrein piorar a ponto de não receber a F1 em fevereiro ou em março, a Malásia surge novamente como possibilidade. O circuito de Sepang pode reeditar a parceria do GP do Bahrein na Malásia, com o autódromo malaio recebendo também os testes de pré-temporada em fevereiro.
Assim como nas provas deste ano, a F1 deve aguardar ao máximo para tomar uma decisão, com uma resposta final vindo apenas no início de 2027.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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