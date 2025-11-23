Desde que deixou a chefia da Red Bull, Christian Horner está sendo ligado a várias equipes da Fórmula 1, no entanto, até o momento, nada foi de fato confirmado. Agora, segundo informações da BBC, a Aston Martin pode estar estudando a possibilidade de tirar Andy Cowell como chefe do time e colocar o britânico no lugar.

O 'pano de fundo' para isso são as diferenças internas com o chefe de engenharia Adrian Newey, que está a bordo como parceiro técnico desde este ano.

Horner foi demitido pela Red Bull em julho, após cerca de duas décadas e vários títulos, e saiu oficialmente em setembro, depois de chegar a um acordo financeiro com a equipe.

Nos meses que se seguiram, ele explorou várias opções e entrou em contato com diversas equipes. Mais recentemente, houve especulações sobre possíveis opções com a Haas, Ferrari ou Alpine.

De acordo com a reportagem da BBC, no entanto, a Aston Martin parece ser agora o endereço mais provável. Diz-se que a relação tensa entre Cowell e Newey tem uma influência decisiva sobre isso.

O designer de 66 anos é a nomeação de maior prestígio da Aston Martin em anos e vem trabalhando no desenvolvimento do veículo de 2026 há muito tempo. No entanto, várias divergências de opinião teriam levado ao comprometimento da posição de Cowell.

Quando perguntada pela Autosport, site irmão do Motorsport.com, a equipe baseada em Silverstone se recusou a comentar sobre os rumores. Eles estão se concentrando exclusivamente nas corridas restantes da temporada e nos preparativos para 2026.

Em termos esportivos, o ano atual ficou bem aquém das expectativas da Aston Martin: O sétimo lugar no campeonato de construtores, faltando duas corridas, contrasta fortemente com o forte início de 2023.

A relação Horner-Newey também está desgastada

Cowell, que trabalhou anteriormente na Mercedes AMG High Performance Powertrains por muitos anos, só está no comando da Aston Martin há pouco mais de um ano. Apesar de sua posição mais alta na hierarquia, diz-se que Newey é o jogador mais influente da empresa. O britânico também é o funcionário mais bem pago e detém uma participação minoritária na equipe.

Entretanto, a mudança de Horner não é de forma alguma certa. Embora Horner e Newey tenham trabalhado juntos na Red Bull por muitos anos, a saída de Newey ocorreu à sombra das investigações internas contra Christian. Ele havia sido acusado de comportamento inadequado e de controle em relação a uma funcionária.

Embora Horner tenha sido inocentado, diz-se que o relacionamento com Newey foi prejudicado.

Se Cowell deixar a empresa e Horner não for transferido para a Aston Martin, a mídia britânica está colocando outros nomes em jogo. O ex-chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl, e Martin Whitmarsh, ex-CEO da Aston Martin, estão entre as possíveis alternativas.

Portanto, é provável que a Aston Martin esteja no centro de intensas especulações nas próximas semanas, e não se pode descartar uma nova reestruturação na cúpula da equipe.

