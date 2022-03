Carregar reprodutor de áudio

Apenas quatro meses após a primeira visita ao Circuito Corniche de Jeddah, a Fórmula 1 volta para mais uma edição do GP da Arábia Saudita. E apesar de elogios quanto ao seu layout de alta velocidade, a falta de visibilidade e segurança levaram a mudanças na pista, que foram detalhadas nesta quinta-feira pelo diretor de provas da FIA, Niels Wittich.

No ano passado, George Russell, diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA), falou ao Motorsport.com sobre as críticas feitas ao circuito: "A pista sofre muito em termos de segurança e na perspectiva da corrida".

Já havia sido confirmado que o campo de visão seria aumentado em diversas curvas para ajudar na visibilidade, além de uma expansão na curva final, onde Max Verstappen bateu no final do Q3. Agora, a FIA detalhou formalmente todas as mudanças feitas em Jeddah através das Notas do Diretor, documento enviado às equipes nas quintas-feiras de GP.

No apertado complexo das curvas 2 e 3, onde uma batida levou a uma das bandeiras vermelhas no ano passado, as barreiras no lado esquerdo foram recuadas, melhorando a visibilidade. Algo similar foi feito nas curvas 14 e 21, buscando melhorar o campo de visão, enquanto uma superfície mais macia foi colocada nas barreiras, permitindo que os carros possam ir mais ao limite no local.

As notas de Wittch confirmam ainda que a pista foi expandida para 12m na curva final, contra os 10,5m de 2021.

Entenda as mudanças no Circuito de Jeddah:

Curvas 2-3: As barreiras do lado esquerdo foram recuadas para melhorar a visibilidade entre as Curvas 2 e 4

Curva 4 (Tangência): Uma superfície mais macia foi adicionada às barreiras de concreto

Curva 14 (Tangência): As barreiras foram recuadas em aproximadamente 1,5m para melhorar a visibilidade

Curva 16 (Tangência): Uma superfície mais macia foi adicionada às barreiras de concreto

Curva 21 (Tangência): As barreiras foram recuadas em aproximadamente 1,5m para melhorar a visibilidade

Curva 22 (Tangência): Uma superfície mais macia foi adicionada às barreiras de concreto

Curva 24 (Tangência): Uma superfície mais macia foi adicionada às barreiras de concreto

Saída da Curva 27: A pista foi expandida para 12m de largura

Martin Whitaker, CEO da Saudi Motorsport Company, disse no Bahrein que as mudanças tornariam a pista de rua mais rápida do calendário ainda mais rápida, com a média de velocidade na classificação ano passado ficando na média de 252km/h.

Nem todas as mudanças solicitadas no ano passado puderam ser feitas a tempo da prova deste ano, incluindo uma melhora no campo de visão nas curvas 23-24, o que Whitaker acredita que pode ser solucionado pela direção de prova em contato com os pilotos.

As notas do evento determinam que os pilotos serão informados do delta de voltas após o treino livre, para que ninguém ande lento demais na classificação, atrapalhando os demais.

