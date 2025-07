Junto da surpreendente demissão de Christian Horner do cargo de chefe da Red Bull na Fórmula 1, a marca de bebidas energéticas já anunciou os planos de sucessão, com Laurent Mekies sendo transferido da Racing Bulls para o time principal. Agora, cabe do francês lidar com o maior desafio de sua carreira até então.

Nascido em 28 de abril de 1977 em Tours, na França, Mekies tornou-se, aos 48 anos, o segundo chefe da Red Bull Racing. A equipe austríaca, que entrou na F1 em 2005, foi moldada, estruturada e conduzida ao sucesso sob a liderança de Christian Horner por vinte anos, antes de sua saída repentina no meio da temporada, na quarta-feira, 9 de julho.

Engenheiro especializado em aerodinâmica, Laurent Mekies está envolvido com o automobilismo há mais de 25 anos, tendo começado com a Asiatech na F3. No início dos anos 2000, ele teve seu primeiro contato com a Fórmula 1 ao se juntar à equipe Arrows, antes de ir para Faenza para se tornar engenheiro de corrida de Mark Webber, Justin Wilson, Zsolt Baumgartner e Christijan Albers na Minardi.

Quando a pequena equipe italiana foi comprada pela Red Bull para se tornar a Toro Rosso, em 2006, o francês foi promovido a engenheiro-chefe e se estabeleceu por um longo período, ocupando o cargo por quase uma década.

Em 2014, ele se aposentou das corridas, mas continuou mais envolvido do que nunca na F1, tendo sido recrutado pela FIA. Como Diretor de Segurança e Assistente do Diretor de Corrida, ele desempenhou um papel ativo na elaboração dos regulamentos e no desenvolvimento do Halo, um elemento de proteção que se tornou indispensável nas corridas de monopostos.

Depois de três anos no órgão regulador internacional, Laurent Mekies voltou para o outro lado da cerca. Foi impossível para ele não cair no feitiço da Ferrari, que o nomeou Diretor de Operações de Pista, Diretor de Esportes e depois Diretor Adjunto por cinco anos. Na época, essa contratação provocou a ira de outras equipes devido ao curto espaço de tempo entre sua saída da FIA e sua chegada a Maranello.

O último estágio do foguete

Laurent Mekies mostrou na Racing Bulls sua capacidade de gerenciar todos os aspectos de uma equipe. Foto de: Red Bull Content Pool

Além de ser um engenheiro talentoso, a capacidade de Laurent Mekies de gerenciar pessoas também era evidente. Quando a Red Bull decidiu repensar o projeto de sua segunda equipe, agora a Racing Bulls, foi para ele que o clã austríaco se voltou: de volta a Faenza, Laurent Mekies assumiu o comando de uma equipe pela primeira vez no início de 2024, sucedendo o indestrutível Franz Tost.

"Acho que ele tem uma compreensão muito, muito boa do negócio, já que chegou a ele como engenheiro da FIA", lembrou Frédéric Vasseur na época da saída de seu número 2 da Scuderia. "E não há dúvida de que, nesse tipo de cargo, você está procurando alguém que tenha um entendimento completo do negócio".

Seu trabalho à frente da equipe italiana não passou despercebido, primeiramente do ponto de vista esportivo, ao ter que lidar com uma dupla de pilotos que raramente é estável, devido aos problemas da Red Bull Racing em relação à sua segundo vaga ao lado de Max Verstappen. Mas Mekies também mostrou que é capaz de gerenciar os vários aspectos da administração de uma equipe de F1 e sua organização.

Escolhido pela Red Bull para assumir o lugar de Horner, Laurent Mekies está, sem dúvida, enfrentando agora seu maior desafio, pois assume o comando de uma estrutura que vai além do escopo de uma simples equipe: a Red Bull está adquirindo um novo túnel de vento, está trabalhando em seu primeiro motor próprio com a Ford e tem sido questionada nos últimos meses a ponto de lançar dúvidas sobre o futuro de Verstappen. O tempo dirá se o legado de duas décadas de Horner se transformará em ouro ou pó...

Resumo da carreira de Laurent Mekies

2001-2003 : Arrows

: Arrows 2003-2005: Minardi

Minardi 2006-2014 : Toro Rosso

: Toro Rosso 2014-2017 : FIA

: FIA 2018-2023: Ferrari

Ferrari 2024-2025: Racing Bulls

Racing Bulls Desde 2025: Red Bull Racing

