2026 marcará um ano de profundas mudanças para a Fórmula 1. Com a introdução de novos regulamentos técnicos, unidades de potência cada vez mais elétricas e aerodinâmica revisada, o grid receberá dois novos protagonistas: Cadillac e Audi. Para a equipe americana, será a estreia absoluta, enquanto a Audi assumirá a Sauber, lançando as bases de um projeto ambicioso e de longo prazo.

O objetivo não é vencer no futuro imediato. Nos bastidores, de fato, o fabricante alemão está investindo enormes recursos para expandir suas instalações e atrair novos engenheiros, de modo a garantir aos técnicos ferramentas de última geração. É por isso que Mattia Binotto mantém o rumo traçado nos últimos meses: crescer passo a passo e transformar a Audi em uma equipe capaz de lutar pelo título em 2030.

Para atingir esse objetivo, a Audi estabeleceu um plano de três etapas: um caminho que começa com uma equipe com uma alma "jovem" no grid e visa transformá-la, ao longo de cinco temporadas, em uma equipe de referência capaz de lutar pelo título. Já nos primeiros anos não faltará ambição, mas será fundamental manter a coerência com a realidade e crescer passo a passo.

Conceito do Audi F1 Team RS26 Fotos de: Audi Sport

"Temos um plano de três etapas. Nos próximos dois anos, seremos desafiantes. Temos que melhorar o que somos hoje e também temos ambições para 2026 e 2027. Esses anos serão os do desafio e, a partir de 2028, queremos nos tornar verdadeiros concorrentes e, a partir de 2030, lutar pelo campeonato", explicou o CEO da Audi, Gernot Dollner.

Em essência, os primeiros anos na F1 servirão para estabelecer as bases sobre as quais os sucessos futuros serão construídos. Não é coincidência que a Audi tenha decidido abrir uma nova fábrica na Inglaterra, uma escolha estratégica para facilitar a contratação de novos engenheiros e para se encaixar em um contexto em que até nove equipes têm uma base no exterior, com exceção da Ferrari, que permanece fiel a Maranello.

Para a Audi, o centro de tecnologia de Bicester também desempenhará um papel de apoio, enquanto as principais atividades permanecerão em Hinwil, na Suíça, para o projeto do chassi, e em Neuburg, para o desenvolvimento da unidade de potência. Como a experiência da Aston Martin, uma equipe que investiu recursos consideráveis também mostra, levará tempo para integrar e harmonizar todos os componentes do projeto, algo de que a alta administração da equipe está bem ciente.

Centro de Tecnologia da Sauber Motorsport em Bicester

A marca alemã investiu recursos significativos não apenas em instalações, mas também na atração de pessoal-chave. A chegada de Mattia Binotto ao comando do projeto, Jonathan Weathley à chefia da equipe e novos mecânicos, incluindo o ex-mecânico chefe de Max Verstappen na Red Bull, é uma prova concreta das ambições da Audi: entrar na F1 com o objetivo claro de vencer.

Não é nenhum mistério o fato de o projeto ter passado por fases difíceis, marcadas por revisões e várias despedidas ao longo dos anos. De fato, quando Dollner assumiu o cargo de CEO, há cerca de dois anos, houve uma revisão completa do que a aventura poderia ser e da estratégia a ser seguida, mas, no final, optou-se por continuar em um caminho ainda mais ambicioso.

"Analisamos o que era necessário para vencer na F1. Precisávamos de um projeto ainda mais ambicioso do que esse. Por isso, decidimos comprar a Sauber antes de nossos planos originais e trazer um parceiro de fora para vencer. Com essa decisão, estabelecemos o projeto e escolhemos a gerência", explicou Dollner.

Conceito do Audi F1 Team RS26 Foto de: Audi Sport

Justamente para encontrar esses recursos e diluir o investimento enquanto a Audi enfrenta também a crise do mercado automotivo, foi envolvido um parceiro externo capaz de aportar novos fundos. O fundo soberano Qatar Investment Authority já faz parte do Grupo VW como terceiro acionista, depois da Porsche e do governo da Baixa Saxônia, garantindo novos capitais e solidez ao projeto.

Essas decisões tornaram possível acelerar o tempo e os investimentos, aspectos indispensáveis para ser competitivo na F1. Um dos pontos fortes será a possibilidade de a Audi desenvolver tudo in house, de maneira interna, entre as unidades de Hinwil e Neuburg, garantindo a integração direta entre chassi e unidade de potência. Uma escolha feita há algum tempo, mas que para Binotto representa uma clara vantagem.

"Para se tornar uma equipe vencedora no futuro, é claro que pode ser mais complexo ser um fabricante que opera em dois locais, mas é um requisito fundamental. Ter controle total sobre o chassi e a unidade de potência proporciona uma vantagem competitiva e técnica. Porque, para a Audi, não se trata de participar, mas de vencer. Nós aceitamos essa complexidade porque temos ambições muito claras", falou o italiano.

Conceito do Audi F1 Team RS26 Fotos de: Audi Sport

De acordo com Binotto, 2026 será a revolução mais importante dos últimos 30 anos. Justamente por esse motivo, a Audi não pretende apressá-la. No momento, ainda há muitas variáveis e, por mais crucial que seja ser competitivo desde o início, será igualmente importante ter uma compreensão rápida de quais serão as soluções vencedoras do próximo ciclo técnico.

"Talvez seja a maior mudança dos últimos dez anos, pelo menos dos últimos trinta anos. É uma grande mudança. Sinceramente, acho que é um grande desafio. Acho que todos os engenheiros, neste momento, estão apreciando essa nova mudança nos regulamentos", acrescentou Binotto, lembrando que, mesmo para as ferramentas, é difícil fazer previsões precisas.

"O que era importante antes, em termos de desempenho, pode mudar hoje ou amanhã. E acho que, no que diz respeito às nossas ferramentas, há décadas as estamos aperfeiçoando de acordo com as normas. Portanto, sabíamos o que seria rápido e o que seria importante para ser rápido. E acho que essa é a maior mudança para o futuro. O que será mais importante é um ponto de interrogação hoje. Se você perguntar aos nossos equipamentos hoje, eles podem lhe dar uma resposta. Mas acho que a realidade e os fatos podem ser diferentes quando começarmos a correr no próximo ano", concluiu.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!