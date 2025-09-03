O antigo sistema de pontuação da Fórmula 1 definitivamente causa estranhamento para os fãs mais recentes. Ele excluía os piores resultados dos pilotos da classificação e, embora isso aumentasse a complexidade, também oferecia uma maneira de excluir o fator "sorte" até certo ponto.

"A campanha de Lando Norris pelo título ficou um pouco mais complicada. Seu DNF em Zandvoort efetivamente queimou seu único 'coringa' para a segunda metade do ano, o que significa que ele não pode mais se dar ao luxo de abandonar se quiser vencer Oscar Piastri pelo título. O australiano aumentou suas chances com mais uma vitória, mas qual pontuação ele terá que abandonar no final da temporada?"

Esse tipo de fala pode soar bizarra para os fãs atuais da Fórmula 1, mas se o campeonato mundial tivesse mantido a pontuação dos anos 1970, a batalha entre Piastri e Norris não pareceria tão difícil para Norris quanto a atual diferença de 34 pontos entre os dois pilotos da McLaren sugere.

Na época em que os abandonos técnicos eram comuns - e os pilotos se alinhavam sabendo que havia uma chance muito real de não verem a bandeirada final - o sistema fazia sentido. Foi somente a partir de 1991 que os pilotos realmente mantiveram todos os pontos que marcaram durante a temporada na classificação oficial.

Desde os primeiros anos do campeonato mundial, apenas uma seleção de resultados contava - as piores pontuações de um piloto eram descartadas. Na prática, todos tinham "coringas" para queimar durante a campanha, a maioria dos quais era usada por DNFs mecânicos. A lógica era diminuir o papel da sorte e deixar que os melhores resultados do piloto mais rápido decidissem o título.

Em 1950, apenas os quatro melhores resultados em sete corridas contavam. Depois, passaram a ser cinco ou seis, dependendo do calendário. E, a partir de 1967, a temporada foi efetivamente dividida, com um número definido de resultados contados na primeira e na segunda metade da temporada. Na temporada de 1967, o pior resultado de cada piloto, tanto na primeira quanto na segunda metade do ano, era descartado.

Se essa abordagem - com um resultado descartado por semestre - ainda se aplicasse ao calendário atual de 24 corridas, o abandono de Norris no GP do Canadá não o incomodaria nem um pouco. Para Piastri, as coisas seriam um pouco diferentes: ele perderia dois pontos de Melbourne como seu pior resultado no início da temporada - não decisivo, mas um empurrãozinho. Zandvoort, no entanto, é a maior mudança.

Com a pontuação reduzida, ainda seria um golpe para Norris, mas seria simplesmente o seu resultado não contabilizado - o que significa que ele não poderia se dar ao luxo de mais DNFs para manter uma chance realista de ganhar o título.

No caso de Piastri, isso significaria que ele ainda não poderia contar seus 18 pontos da Hungria, porque o segundo lugar lá seria sua "pior" pontuação do segundo semestre. Em última análise, de acordo com esse sistema, se ele terminasse em primeiro ou segundo lugar em todas as corridas restantes, ele perderia efetivamente esses 18 pontos.

Estranho? Sem dúvida. Desnecessariamente complicado? Claro. Injusto? Bem... isso é pelo menos discutível.

O que aconteceu com Norris em Zandvoort pode facilmente ser decisivo - e provavelmente será - em um mundo em que uma vitória paga 25 pontos e uma abandono paga zero. Pense em Lewis Hamilton na Malásia em 2016: se seu motor não tivesse falhado, ele teria tido uma chance muito maior de vencer Nico Rosberg pelo título - e, sem tirar nada de seu ex-companheiro de equipe, ele também teria sido um campeão digno naquele ano.

O fato da única baixa técnica da McLaren neste ano ter sido Norris é certamente algo difícil de aceitar para o britânico. Sim, a F1 é um esporte técnico. Mas será que a atual diferença de 34 pontos realmente reflete a diferença de desempenho entre ele e Piastri? Na classificação, muitas vezes é uma questão de milésimos. É justo dizer que o australiano tem sido mais consistente e muito rápido este ano; Norris não está muito longe, para dizer o mínimo.

Em 1980, o sistema mudou para os "11 melhores" resultados por ano, o que serviu ao propósito de premiar mais as vitórias do que os incansáveis segundos lugares. Mas a temporada de 1988 acelerou o fim da regra: Alain Prost marcou mais pontos ao longo do ano, mas perdeu o título para Ayrton Senna sob a regra dos "11 melhores". À medida que a confiabilidade do carro melhorou, o fator sorte diminuiu e o conceito de pontuação perdida foi finalmente arquivado.

Há outro fator: a complexidade. Qualquer fórmula que exclua os piores resultados de um piloto acrescenta uma camada de aritmética que não ajuda quando se está tentando aproximar novos fãs do esporte. Nos primeiros anos de escola, você já consegue entender o sistema de pontuação do futebol (3 para vitórias, 1 para empates e 0 para derrotas); manter a F1 simples também é importante. Não há nenhuma maneira realista dessa pontuação antiga voltar.

Mas isso tornaria a luta pelo título atual mais justa? Talvez, um pouco. No momento, Norris precisa compensar bastante a má sorte - e você não esperaria que um jogador de tênis começasse um set perdendo por causa de algo fora de seu controle.

Por outro lado, a F1 é, por definição, diferente. O elemento técnico, mesmo quando parece injusto, faz parte do espetáculo e é um desafio. O sistema de pontuação é um ponto de debate interessante, e é sempre um exercício divertido tentar aplicar sistemas diferentes a resultados históricos para ver o quanto teria mudado.

Mas, em última análise, um campeonato esportivo não existe para identificar o único atleta "mais forte" em abstrato; ele existe para determinar um vencedor de acordo com regras predefinidas. Isso nem sempre é a mesma coisa.

