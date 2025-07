Depois do oitavo lugar de Gabriel Bortoleto no GP da Áustria, que garantiu os primeiros pontos na carreira do brasileiro na Fórmula 1, Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Sauber, rasgou elogios para performance de Bortoleto no final de semana, afirmando que a conquista da pontuação pelo piloto do carro #5 "era inevitável".

Ao ser perguntado pelo Motorsport.com sobre como se sentia com os primeiros pontos de Bortoleto, Wheatley disse: "Eu sentia [a conquista dos pontos] que era inevitável, sabe? Sei que está começando a surgir uma história, como se ele fosse o único sem pontos, mas estivemos nessa jornada juntos, e a postura madura que ele teve desde o início, além da ética de trabalho. É algo que nem passou pela minha cabeça. Só era assunto porque a mídia me perguntava sobre isso, entende?"

"E o que eu adoro — e que já vi acontecer com outros pilotos jovens também — é que, mesmo quando eles têm toda a confiança do mundo, cada uma dessas conquistas só faz com que eles construam ainda mais em cima disso, e essa confiança vai crescendo, crescendo e crescendo, sabe? E ele tem um futuro muito, muito promissor pela frente".

Sobre Bortoleto ter vencido a votação popular de 'Piloto do Dia', o chefe de equipe o exaltou, mas afirmou que ele merecia o 'troféu' antes: "Acho que ele deveria ter recebido o prêmio em outras corridas também".

"Estou muito empolgado por ele, muito feliz por ele. Ele fez uma corrida impecável hoje. Absolutamente impecável durante todo o fim de semana. Todos os [usos de] pneus foram ajustados, ele conseguiu passar pelo tráfego, fez coisas inteligentes com a volta, a descolagem [do pelotão], você sabe. Foi um desempenho impecável".

Sobre o desempenho em pista do brasileiro na Áustria, o chefe de equipe reafirmou um fator que pode pesar para Bortoleto: a falta de horas em testes de carros anteriores da F1, conhecidos como TPC. "Esse é um circuito que Gabi conhece, você sabe. É fácil esquecer que este é seu primeiro ano. Ele não fez essas 10 mil horas de testes no TPC em um carro de F1".

"Ele está aprendendo no trabalho, está aprendendo em cada pista e esta é uma pista que, OK, achamos que seria adequada para o carro, mas também é adequada para o Gabi, sabe. Mas todos os circuitos vão se adequar a ele e ao Nico [Hulkenberg, companheiro de equipe da Sauber que terminou em 9º], se o carro continuar se comportando como está".

Sobre a possibilidade do piloto paulista ter conseguido ultrapassar Fernando Alonso, com quem duelou nas últimas voltas da corrida no Red Bull Ring, mas sem conseguir ultrapassá-lo, Wheatley preferiu focar na performance "impecável" de Gabriel no final de semana.

"Sabe, é fácil olhar para trás e escolher os pequenos detalhes, mas acho que, no geral, no momento em que chegamos aqui na sexta-feira de manhã, ele teve um desempenho impecável, construído e construído e construído sobre isso durante toda a classificação".

"Quero dizer, uau. Acho que todos nós estávamos sentados ali, até mesmo a equipe, pensando: que conquista incrível. Também acho que Nico era mais do que capaz de fazer algo extraordinário na classificação, mas, novamente, olhe para ele, olhe para a corrida que ele fez hoje".

"Acho que isso mostra a confiança no carro e, para mim, mostra a confiança que a equipe tem, sabe. O desempenho no pit stop foi de primeira classe hoje. Quatro paradas absolutamente perfeitas, não fiquei com o coração na boca em nenhum momento, mas me senti absolutamente como se fosse um desempenho de nível mundial".

