F1 considera ter 12 sprints por ano e retorno do GP da Turquia

A Fórmula 1 está estudando a possibilidade de dobrar o número de corridas sprint, de seis para 12 por ano, a partir de 2027, e também está investigando outras mudanças no formato dos fins de semana regulares.

A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1, tem demonstrado interesse em expandir o número de corridas sprint há algum tempo, pois constatou que elas geram maior interesse por parte dos fãs, emissoras e promotores de corridas, mesmo que representem uma carga maior para os pilotos e equipes.

O principal objetivo da FOM ao promover corridas sprint é oferecer aos espectadores ação significativa na pista durante os três dias, por isso, mesmo em fins de semana de corrida regulares, Domenicali está interessado em ver como a F1 pode reformular o formato para adicionar um elemento competitivo na sexta-feira, em vez das tradicionais duas sessões de treinos livres.

"O motivo pelo qual começamos a discutir o número de corridas sprint e talvez um formato diferente é devido ao feedback que recebemos dos fãs e dos promotores, de que as pessoas querem ver ação de verdade durante os três dias, então já na sexta-feira as pessoas querem ver algo esportivo – a classificação ou o que for", disse Domenicali nos testes de pré-temporada no Bahrein.

"Mesmo que não seja um fim de semana de sprint, existe uma tendência de querer algo diferente. Estamos pensando em manter cada dia em que estivermos na pista relevante."

A FOM está ciente de que adicionar elementos competitivos na sexta-feira representaria um problema para os pilotos novatos inexperientes, então uma das ideias é permitir que eles tenham mais tempo para treinar.

"Não me importo de ter mais tempo de treino livre ou sessões para que eles possam correr, porque é claro que em um fim de semana de sprint, um estreante não tem muito tempo para correr", acrescentou. "Esse é um ponto que estamos analisando e em breve apresentaremos algo concreto a esse respeito."

GP da Turquia de volta?

Domenicali também abordou a possibilidade de novas corridas serem adicionadas ao calendário. A F1 se comprometeu a manter o número atual de 24 etapas por ano e abriu espaço para adicionar eventos em mercados importantes como o Sudeste Asiático ou um retorno há muito aguardado à África.

Mas, após longas negociações com Ruanda, Tailândia e Coreia do Sul, ficou claro que é improvável que novidades se concretizem antes de 2029.

Isso poderia proporcionar uma oportunidade para os circuitos europeus manterem suas vagas atuais ou retornarem ao calendário, com a F1 anunciando no início desta semana que Barcelona continuará sediando uma corrida em anos pares, alternando com a Bélgica.

Questionado pelo Motorsport.com se os atrasos em outros lugares significavam que a F1 adicionaria mais corridas na Europa a curto prazo, como o retorno recentemente anunciado do GP de Portugal, Domenicali disse: "Sim, acho que sim, em relação ao que você disse sobre os grandes países. Com certeza, se for esse o caso, não será a curto prazo, porque a necessidade de construir algo do zero requer o tempo certo."

"Eu diria que essas coisas podem acontecer a partir de 2029, porque temos outros contratos com vencimento próximo, então é uma situação em constante evolução."

"É muito positivo porque temos um problema de qualidade que nos permite decidir para onde queremos ir. Precisamos encontrar a decisão certa, porque não queremos aumentar o número [de corridas]. Portanto, precisamos trabalhar nisso, mas não vejo isso acontecendo antes de 2029."

Uma corrida que parece estar prestes a retornar ao calendário é a da Turquia, com os organizadores do Istanbul Park afirmando que um acordo está próximo. Domenicali disse que o acordo para o GP da Turquia ainda não está fechado, mas destacou que as recentes adições ao calendário visam responder às críticas de que a F1 está se inclinando demais para circuitos de rua.

"A Turquia ainda não está 100% confirmada. Fiquem atentos às novidades, para deixar bem claro", disse o italiano. "E isso também serve para responder às pessoas que diziam que havia muitas corridas de rua. As novas pistas que estão chegando são circuitos permanentes e não corridas de rua."

"Como eu disse, fiquem atentos à Turquia, mas Portugal está definitivamente lá [em Portimão], Madri é um circuito semipermanente que está sendo trabalhado para estar pronto este ano. Outras alterações são possíveis no futuro, mas queremos manter o número [de 24 corridas]."

