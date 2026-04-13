Recomendado para você

Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

Copa Truck
Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

MotoGP
MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

Fórmula 1
F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

Fórmula 1
F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

F1: Binotto revela principal responsável pela perda de desempenho da Audi

Fórmula 1
F1: Binotto revela principal responsável pela perda de desempenho da Audi

Da Alfa Romeo à Mercedes: Quais foram as maiores fabricantes de cada 'era dos motores' da F1?

Fórmula 1
Da Alfa Romeo à Mercedes: Quais foram as maiores fabricantes de cada 'era dos motores' da F1?

F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

MotoGP: Ducati testa moto 850cc de 2027 em Misano

MotoGP
MotoGP: Ducati testa moto 850cc de 2027 em Misano
Fórmula 1

F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

Piloto mexicano contou sobre situação em que não conseguiu segurar a bexiga

Sönke Brederlow
Publicado:
"Bisschen peinlich": Sergio Perez sagt, wann er zuletzt ins Auto gepinkelt hat

Não é segredo que pilotos de Fórmula 1 urinam dentro do carro durante a corrida. Até mesmo Lewis Hamilton e Michael Schumacher, únicos heptacampeões da categoria, já admitiram isso. Agora, Sergio Pérez contou uma situação particularmente embaraçosa da carreira. 

Leia também:

Em vídeo nas redes sociais, o mexicano é questionado pelo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, se já urinou dentro do carro durante uma corrida e, se sim, quando foi a última vez. Sem rodeios, Pérez admite que "sim, já fiz isso" e explica a história. 

“Mas foi antes da corrida, não durante, porque depois do hino nacional já não havia mais tempo”, acrescentou o piloto de 36 anos. “E foi antes dos mecânicos colocarem o meu cinto, então foi um pouco constrangedor". 

 

Será que os mecânicos, na época ainda na Red Bull, perceberam? “Tenho certeza que sim”, responde Pérez, ao que Bottas concorda. Para colocar o cinto de segurança, os mecânicos precisam segurar o piloto entre as pernas. 

Hamilton: Bexiga cheia é “extremamente desagradável”

Mas Pérez não está sozinho nessa confissão: para a maioria dos pilotos de Fórmula 1, é “totalmente normal” ter que ceder à necessidade durante a corrida. Apenas alguns pilotos, como Daniel Ricciardo ou Damon Hill, negaram ter feito xixi no carro durante suas carreiras ativas.

Recordista de títulos mundiais, Hamilton explicou há alguns anos que, devido às altas forças centrífugas, é “extremamente desagradável” quando a bexiga aperta. Não é possível se concentrar no trabalho e, às vezes, é mais fácil simplesmente ceder à pressão.

No entanto, isso ainda exige um pouco de prática. “Lembro-me de quando tentei e tive que me forçar bastante”, revelou o britânico sobre uma situação no GP de Singapura há alguns anos. “É realmente difícil e, felizmente, não precisei fazer isso, exceto naquela única vez". 

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Mais de
Sönke Brederlow

"Porta giratória na diretoria": Ex-F1 identifica principal problema da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
"Porta giratória na diretoria": Ex-F1 identifica principal problema da Aston Martin

F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações
Mais de
Sergio Perez

F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

F1: Pérez admite culpa em batida com Bottas na China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Pérez admite culpa em batida com Bottas na China

FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China
Mais de
Red Bull Racing

F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

ANÁLISE F1: Ida de Lambiase para McLaren faz sentido e agrava vazio na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ida de Lambiase para McLaren faz sentido e agrava vazio na Red Bull

Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

Copa Truck
Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

MotoGP
MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

Fórmula 1
F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

Fórmula 1
F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro