F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro
Piloto mexicano contou sobre situação em que não conseguiu segurar a bexiga
Não é segredo que pilotos de Fórmula 1 urinam dentro do carro durante a corrida. Até mesmo Lewis Hamilton e Michael Schumacher, únicos heptacampeões da categoria, já admitiram isso. Agora, Sergio Pérez contou uma situação particularmente embaraçosa da carreira.
Em vídeo nas redes sociais, o mexicano é questionado pelo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, se já urinou dentro do carro durante uma corrida e, se sim, quando foi a última vez. Sem rodeios, Pérez admite que "sim, já fiz isso" e explica a história.
“Mas foi antes da corrida, não durante, porque depois do hino nacional já não havia mais tempo”, acrescentou o piloto de 36 anos. “E foi antes dos mecânicos colocarem o meu cinto, então foi um pouco constrangedor".
Será que os mecânicos, na época ainda na Red Bull, perceberam? “Tenho certeza que sim”, responde Pérez, ao que Bottas concorda. Para colocar o cinto de segurança, os mecânicos precisam segurar o piloto entre as pernas.
Hamilton: Bexiga cheia é “extremamente desagradável”
Mas Pérez não está sozinho nessa confissão: para a maioria dos pilotos de Fórmula 1, é “totalmente normal” ter que ceder à necessidade durante a corrida. Apenas alguns pilotos, como Daniel Ricciardo ou Damon Hill, negaram ter feito xixi no carro durante suas carreiras ativas.
Recordista de títulos mundiais, Hamilton explicou há alguns anos que, devido às altas forças centrífugas, é “extremamente desagradável” quando a bexiga aperta. Não é possível se concentrar no trabalho e, às vezes, é mais fácil simplesmente ceder à pressão.
No entanto, isso ainda exige um pouco de prática. “Lembro-me de quando tentei e tive que me forçar bastante”, revelou o britânico sobre uma situação no GP de Singapura há alguns anos. “É realmente difícil e, felizmente, não precisei fazer isso, exceto naquela única vez".
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários