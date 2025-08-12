Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda

Jornal italiano apurou que a decisão sobre uma terceira temporada com a equipe de Maranello está totalmente nas mãos do heptacampeão

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton se transferiu da Mercedes para a Ferrari depois de 12 temporadas com a equipe de Brackley na Fórmula 1. A notícia causou o maior alvoroço durante 2024 e se tornou uma das maiores transferências da história da categoria, no entanto, o 'casamento' não parece nada feliz depois de 14 corridas frustrantes. Com tantos rumores sobre uma possível aposentadoria ou fim da parceria, o Gazzetta dello Sport trouxe novas informações sobre o contrato do heptacampeão.

Foi apurado que o acordo entre as duas partes trata-se de um contrato de dois anos, com possibilidade de extensão por mais um. No entanto, essa decisão estaria total e completamente nas mãos de Hamilton, se a Ferrari ter voz.

Isso significa que o britânico está garantido com o uniforme vermelho até o fim da temporada de 2026, quando completará 42 anos. Porém, há uma cláusula em seu contrato que lhe permite um terceiro ano "discutível", mas a palavra final é do próprio Lewis Hamilton (se fica ou se sai).

Isso significa que o futuro de Hamilton está "inteiramente a seu critério" e a Ferrari terá pouca (ou nenhuma) influência no destino do heptacampeão, mesmo que os resultados não sejam os mais positivos nas próximas corridas.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Até o momento, Hamilton ainda não conseguiu ter nenhuma corrida completamente limpa e, muito menos, com pódios, apesar de Charles Leclerc já ter dividido os degraus da glória algumas vezes com Lando Norris e Oscar Piastri.

A única vitória do heptacampeão foi na corrida Sprint da China, quando ele conquistou a pole position. Desde então, não teve grandes chances de superar o companheiro de equipe, que segue estando 42 pontos à frente do mesmo.

Particularmente antes das férias, Lewis teve uma corrida muito complicada no GP da Hungria, onde se classificou apenas em 12° (mesma posição que terminou), enquanto Leclerc conquistou a pole, apesar do resultado completamente frustrante no fim.

In this article
Fórmula 1 Lewis Hamilton Ferrari
