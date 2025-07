Com grande parte das conversas durante o GP da Grã-Bretanha girando em torno do futuro de Max Verstappen e George Russell, a famosa “silly season” da Fórmula 1 parece já ter começado.

Assim como ver o primeiro ovo de Páscoa na prateleira do supermercado já no dia 27 de dezembro, a fase da temporada em que começam as especulações e discussões sobre o grid do próximo ano parece chegar cada vez mais cedo a cada temporada.

Ainda existem muitas variáveis e várias incógnitas quanto ao grid de 2026, então, à medida que nos aproximamos da segunda metade da temporada, a pergunta continua a mesma: Quem vai para onde?

Equipe Piloto Fim do contrato Piloto Fim do contrato McLaren Lando Norris Multi-anual (além de 2027) Oscar Piastri Multi-anual (além de 2028) Ferrari Lewis Hamilton 2026 Charles Leclerc Multi-anual (além de 2027) Red Bull Max Verstappen 2028 Yuki Tsunoda 2025 Mercedes George Russell 2025 Andrea Kimi Antonelli 2025 Aston Martin Fernando Alonso 2026 Lance Stroll Multi-anual (além de 2026) Alpine Pierre Gasly 2026 Franco Colapinto Contínuo Haas Esteban Ocon 2026 Oliver Bearman 2026 Racing Bulls Liam Lawson 2025 Isack Hadjar 2025 Williams Alex Albon 2026 Carlos Sainz 2026 Sauber Nico Hulkenberg 2026 Gabriel Bortoleto 2026

Há vários fatores importantes em jogo que vão, no fim das contas, determinar quem estará pilotando onde — ou se estará — no ano que vem. Nesta matéria, o Motorsport.com analisa quem pode ter mais impacto na formação do grid para 2026.

Fator Max

O atual campeão mundial, Max Verstappen, pode ter contrato com a Red Bull até 2028, mas é um segredo aberto no paddock da F1 que o acordo contém diversas cláusulas de saída baseadas em desempenho.

Embora Verstappen tenha feito algumas performances de destaque até agora, para 2026, acredita-se que nem todas as cláusulas tenham sido atendidas, o que o deixaria livre para considerar outras opções — embora ainda existam muitas peças em movimento.

Fatores como a saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe, o novo e ainda não testado programa de motores Red Bull Powertrains em parceria com a Ford a partir do próximo ano, o desempenho relativo de McLaren, Ferrari e Mercedes, e o fato de que Verstappen é claramente o piloto número 1 da Red Bull vão pesar bastante nessa decisão.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, há muito tempo é um admirador público e declarado de Verstappen e pode tentar agir caso haja uma brecha — e essa parece ser, hoje, a única porta viável para o holandês, caso ele queira mudar de ares.

O segundo assento na Red Bull também está em aberto, já que os pilotos mais recentes enfrentaram dificuldades. Yuki Tsunoda está com contrato apenas até o fim do ano e dificilmente fez o suficiente para permanecer, enquanto o jovem Isack Hadjar, com boas atuações pela equipe irmã Racing Bulls, pode acabar assumindo essa vaga.

Incerteza na Mercedes

A situação de Verstappen pode ter impacto direto em George Russell, que ainda não renovou com a Mercedes (seu contrato atual termina no fim desta temporada). Ele e o holandês têm tido uma relação difícil, mas será que Wolff conseguiria colocá-los em sintonia?

Caso contrário, Russell poderia buscar alternativas, como a vaga de Verstappen na Red Bull, caso fique disponível, ou até uma possível mudança para a Aston Martin, que deve estrear seu primeiro carro projetado por Adrian Newey em 2026.

Do outro lado da garagem da Mercedes, o novato Andrea Kimi Antonelli também vive semanas incertas, já que seu contrato também se encerra neste ano. Ele já chamou atenção em alguns momentos, mas tem enfrentado dificuldades em manter a forma. Será que Wolff vai apostar nele ou tentar alocá-lo em outra equipe para ganhar experiência?

Nova equipe

Haverá duas vagas extras para 2026, com a entrada da Cadillac, que será a 11ª equipe da F1.

Embora seja improvável que consiga atrair pilotos atualmente contratados por equipes de ponta, o projeto da Cadillac, que conta com apoio da General Motors (GM),tem recursos financeiros de sobra e está se preparando do zero.

Rumores antigos indicam que Sergio Pérez, ex-Red Bull, é o nome preferido da equipe e pode ser anunciado em breve como primeiro piloto da Cadillac para o ano de estreia.

Outro veterano ligado à equipe é Valtteri Bottas, atualmente terceiro piloto da Mercedes, enquanto nomes como Mick Schumacher, Zhou Guanyu e o americano Jak Crawford devem ficar atentos ao telefone nos próximos dias e semanas.

