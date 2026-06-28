Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

F1: Após P11 e P12 na Áustria, o que falta para a Audi pontuar?

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Após P11 e P12 na Áustria, o que falta para a Audi pontuar?

NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão

F1: Russell revela dificuldades "psicológicas" antes de vitória dominante na Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell revela dificuldades "psicológicas" antes de vitória dominante na Áustria

Gutiérrez vence corrida 2 da Bagger World Cup em Assen; Granado é terceiro e mantém liderança

MotoGP
GP da Holanda
Gutiérrez vence corrida 2 da Bagger World Cup em Assen; Granado é terceiro e mantém liderança

F1: Ferrari admite "exageros" nas estratégias do GP da Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Ferrari admite "exageros" nas estratégias do GP da Áustria

Martín é o novo líder após abandono de Bezzecchi; veja situação da MotoGP após o GP da Holanda

MotoGP
GP da Holanda
Martín é o novo líder após abandono de Bezzecchi; veja situação da MotoGP após o GP da Holanda
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: "Corrida muito difícil" na Áustria preocupa Hamilton em relação à potência do motor Ferrari

Heptacampeão terminou duas posições atrás da qual largou e teve problemas com pneus e no fim das retas

Redação Motorsport.com
Publicado:

Saindo da terceira posição e terminando em quinto, Lewis Hamilton teve um domingo agitado no GP da Áustria de Fórmula 1. Em um dia de muito calor no Red Bull Ring, o heptacampeão teve dificuldades com os pneus e com a falta de potência no fim das retas. 

Leia também:

Largando com pneus médios, o britânico fez a primeira parada antes da volta 20, colocando compostos duros. Até o fim da prova, ele ainda foi ao box outras duas vezes, trocando para pneus macios e então duros novamente. Falando com a mídia após a corrida, ele admitiu que "o carro não se deu bem com nenhum dos pneus hoje". 

"Foi uma corrida muito difícil. Primeiro, por causa do calor extremo; e então minha largada não foi muito boa. Quando comecei a atacar consegui ultrapassar o Charles e achei que as primeiras voltas não estavam indo tão mal. Com o George, consegui me manter por um tempo, mas depois os pneus traseiros começaram a perder rendimento em todos os jogos que usamos. Por algum motivo, o equilíbrio do carro estava muito instável", explicou a Sky Sports

"Na sexta-feira estávamos perdendo cerca de seis décimos apenas na velocidade de reta. Preciso verificar exatamente qual foi a situação hoje, mas tenho certeza de que a perda não foi insignificante. Além disso, em termos de aderência, simplesmente não conseguimos acompanhar o ritmo dos outros hoje. Foi uma corrida muito complicada, mas sou grato pelos pontos", continuou. 

Hamilton chegou à Áustria após uma vitória muito significativa em Barcelona, a primeira da carreira ao lado da Ferrari. No próximo fim de semana, ele compete em casa, no GP da Grã-Bretanha, situação que também gera muita expectativa. Questionado sobre qual é sua preocupação para a etapa britânica após a corrida em Spielberg, especialmente por causa da diferença de potência em relação a Mercedes e Red Bull, o heptacampeão citou o fim das retas. 

"Vamos ter que trabalhar muito para ver quando conseguiremos a próxima atualização de potência. Quando você está perto desses caras, tudo se resume à entrega de potência. Não parece tanto uma questão de potência em si, porque quando você começa a sair da curva, o carro tem força. O problema é a entrega de potência no fim das retas", explicou. 

"Nós simplesmente ficamos para trás, e especialmente a Mercedes, eles continuam acelerando. Então, precisamos entender por que isso acontece e como podemos melhorar, mas isso não vai acontecer tão cedo", concluiu. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli admite que "confiança demais" minou chances na Áustria

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Martín é o novo líder após abandono de Bezzecchi; veja situação da MotoGP após o GP da Holanda

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
Martín é o novo líder após abandono de Bezzecchi; veja situação da MotoGP após o GP da Holanda

F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria

F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

F2
F2
Spielberg
F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

Últimas notícias

MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

F1: Após P11 e P12 na Áustria, o que falta para a Audi pontuar?

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Após P11 e P12 na Áustria, o que falta para a Audi pontuar?

NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão