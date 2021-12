O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 começou de maneira tumultuada. Após a primeira bandeira vermelha ocasionada por Mick Schumacher, a relargada teve vida curta.

No momento em que o pega entre Max Verstappen e Lewis Hamilton acontecia, com o piloto holandês atravessando a área de escape e ficando à frente do inglês, outro acidente ocorria logo atrás.

Charles Leclerc tocou em Sergio Pérez, que acabou rodando e batendo. Ao mesmo tempo, Nikita Mazepin foi direto para a traseira de George Russell. Nova bandeira vermelha foi acionada.

Va volta, Esteban Ocon, que estava na briga, herdou a liderança, seguido de Hamilton e Verstappen, que teve que devolver as posições.

