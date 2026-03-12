F1: Corridas 'ioiô' não serão tendência em 2026; entenda razão
Particularidades do Circuito de Albert Park pode ter gerado uma percepção distorcida do novo regulamento e das ultrapassagens nesta temporada
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
As corridas em formato de 'ioiô' serão mesmo uma tendência na Fórmula 1 com a mudança no regulamento das unidades de potência? A grande quantidade de ultrapassagens durante o GP da Austrália levantou um questionamento que pode não refletir necessariamente a tônica da temporada.
A corrida em Melbourne foi bastante criticada pelos pilotos devido à artificialidade atribuída às inúmeras ultrapassagens em sequência na reta, principalmente nas disputas entre George Russell e Charles Leclerc. Contudo, muito desse comportamento dependerá do tipo de pista utilizada.
|PISTA
|RECUPERAÇÃO DE ENERGIA MÁXIMA
|Monza
|6 MJ
|Jeddah
|6,5 MJ
|Albert Park, Red Bull Ring
|7 MJ
|Montreal, Las Vegas
|8 MJ
|cZandvoort, Interlagos, Lusail, Yas Marina
|8,5 MJ
|Xangai, Suzuka, Sakhir, Miami, Mônaco, Spa Francorchamps, Hungaroring, Madri, Baku, Singapura, Austin, México
|9 MJ
Por apresentar um limite de recuperação de energia muito baixo — com poucas zonas de frenagem forte, poucas curvas de baixa velocidade e longos trechos de aceleração contínua — o circuito de Albert Park Circuit fez com que, ao chegarem às retas, as ultrapassagens acontecessem quase exclusivamente por conta do nível de bateria disponível. Nesse cenário, o gerenciamento de energia acabou sendo o principal fator determinante para as manobras.
Em comparação, o circuito de Xangai apresenta características praticamente opostas. O traçado oferece diversas zonas de frenagem forte e várias curvas de média e baixa velocidade.
Com isso, recursos como clipping, super-clipping e lift and coast tendem a ser utilizados com mais parcimônia. Ao terem mais oportunidades de recuperar energia de forma natural ao longo da volta, a bateria não deve se esgotar no meio das retas, tornando a entrega de potência mais estável. Assim, as ultrapassagens tendem a ocorrer de forma menos 'gratuita'.
Além da China, outras 11 etapas do calendário apresentam traçados com alto potencial de recuperação de energia. Circuitos como Barcelona, Silverstone, Zandvoort, Interlagos, Lusail e Yas Marina (com níveis de recuperação entre 8 e 8,5 MJ) também devem proporcionar maior estabilidade energética ao longo das voltas. No fim das contas, é possível presumir que apenas quatro das 22 provas do calendário tenham maior probabilidade de apresentar corridas com efeito 'ioiô'.
A abertura da temporada na Austrália pode, portanto, ter gerado uma percepção distorcida sobre o novo regulamento. O circuito de Melbourne é justamente uma das raras exceções do calendário em termos de recuperação de energia.
