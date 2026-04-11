Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

MotoGP
Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora

Fórmula 1
F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora
Fórmula 1

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Escocês competiu na categoria no fim dos anos 90 e falou sobre o cenário atual

Lydia Mee
Editado:
David Coulthard, Red Bull Racing

Vencedor de 13 GPs de Fórmula 1, David Coulthard acredita que a atual geração de pilotos perdeu a "raiva e a fome" genuínas que marcaram as épocas mais perigosas do esporte.

Leia também:

Tendo competido no campeonato de 1994 a 2008, o escocês refletiu sobre os contrastes entre sua própria época na categoria e a era moderna. 

“Na minha geração, corríamos em todas as condições climáticas. Não dava para enxergar nada, mas continuávamos até bater em alguma coisa. Agora o mundo evoluiu tanto que as corridas nem começam por causa do excesso de chuva”, explicou Coulthard no podcast Up To Speed.

O piloto de 55 anos estreou na F1 em 1994, pela Williams. Ele era piloto de testes da equipe desde 1993 e foi chamado para assumir o volante após a morte de Ayrton Senna no GP de San Marino.

Depois de disputar sua primeira corrida, na Espanha, a Williams substituiu Coulthard pelo campeão de 1992, Nigel Mansell, para o GP da França, no que deveria ser uma participação pontual. Coulthard ainda voltou para o GP da Inglaterra, mas 'o leão' assumiu o volante nas três últimas corridas da temporada.

Coulthard assinou com a McLaren para a temporada de 1996 e se transferir para a Red Bull em 2005.

“Vivi uma época muito perigosa”, continuou. “Minha oportunidade surgiu porque o maior piloto daquela geração morreu. Então, digamos que tínhamos uma real noção do quanto isso significava; primeiro, não sofrer um acidente e segundo, ter a sorte de estar em uma posição para vencer".

David Coulthard on the grid during the Sprint

David Coulthard no grid durante a Sprint

Foto: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

“Tudo isso parece um pouco, e aqui estou entrando em um território [perigoso]... Parece um pouco que todos acham que sua hora vai chegar [de ganhar um campeonato]. E não há garantia de que sua hora vai chegar", acrescentou.

"Este ainda é um esporte perigoso. Continua sendo impulsionado pela tecnologia, mas acho que tiramos certos elementos como a raiva, a fome, a luta. Todos os pilotos parecem se dar muito bem, viajam juntos e se comparam: 'olha minha Ferrari, olha minha Lamborghini'", falou. 

"Parte disso pode muito bem ser porque as redes sociais tornam impossível para eles celebrarem suas vidas em público, já que sempre há alguém por perto com uma câmera de celular", finalizou. 

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Principais comentários

Mais de
Lydia Mee

VÍDEO F1: Norris e Sainz disputam com karts históricos de Senna e Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
VÍDEO F1: Norris e Sainz disputam com karts históricos de Senna e Alonso

F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher

F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão
Mais de
David Coulthard

F1 - Coulthard faz alerta para Russell sobre título de 2026: "Precisa minar a confiança de Antonelli"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Coulthard faz alerta para Russell sobre título de 2026: "Precisa minar a confiança de Antonelli"

Coulthard: Pódio de Hamilton na China prova que Lewis "ainda tem muito a oferecer" na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
Coulthard: Pódio de Hamilton na China prova que Lewis "ainda tem muito a oferecer" na F1

F1: Aston Martin em alerta vermelho com punições severas na 'última chance' de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin em alerta vermelho com punições severas na 'última chance' de Alonso

Últimas notícias

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos