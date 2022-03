Carregar reprodutor de áudio

O ex-Red Bull David Coulthard acredita que Max Verstappen foi um justo campeão de 2021 e que ele é o único capaz de afetar o moral de Lewis Hamilton. O britânico foi um dos pilotos marcantes do final dos anos 1990 e 2000, com 13 vitórias na Fórmula 1 e um vice-campeonato com a McLaren.

Sendo uma voz de respeito dentro do paddock, é comum vê-lo com os competidores em entrevistas depois de descer do carro ou viajando com eles de avião. E ele deu sua opinião sobre o atual vencedor do mundial.

"Ele já é um dos melhores da história, na verdade", disse ao Viaplay F1 Talks quando questionado se Verstappen tem o que é preciso para se tornar um piloto vintage. "Eu amadureci quando tinha vinte e poucos anos, e creio que estava no meu melhor quando cheguei aos trinta. Então, significa que há muito mais por vir de Max."

"É surpreendentemente maduro para sua pouca idade. Não vamos esquecer que ele tinha 17 anos quando entrou na F1 e que venceu sua primeira corrida aos 18. O fato de ter aproveitado a oportunidade [em seu primeiro GP com a Red Bull] e vencido o torna excepcional. Todos os que estão na categoria são bons, mas trata-se de encontrar aqueles que são fora de série."

Coulthard disse que ficou muito impressionado com a forma como Verstappen lidou com a fama: "Se você o encontra na rua, é um cara comum. É assim que ele fala com você, ele não se comporta como se fosse campeão do mundo e bilionário".

"Estamos nesse mundo há muito tempo e sabemos que as pessoas podem mudar por causa da fama e fortuna, e o fato de ele ser tão aberto a interagir com os outros creio que não vai mudar. Ele tem 24 anos e ainda é assim."

De acordo com o britânico, o atual campeão conquistou legitimamente o título e sabia que venceria na última volta: "Eu sabia que ou bateria e seria campeão, ou o ultrapassaria e teria vencido também".

"Ele mostrou seu espírito de luta novamente, mesmo que não haja lacunas, ele vai em frente, e isso faz dele um campeão digno do meu ponto de vista. Ele conseguiu entrar na cabeça de Lewis Hamilton e sabia que tinha que ir com tudo."

"Nenhum outro piloto faz isso com Lewis, que é fantástico e mereceria vencer aquela corrida, mas também acho que Max mereceu o título por causa de seu espírito de luta", finalizou Coulthard.

