F1 - Coulthard faz alerta para Russell sobre título de 2026: "Precisa minar a confiança de Antonelli"
Ex-F1 afirma que britânico da Mercedes precisa 'crescer' para cima do companheiro de equipe se quiser vencer o mundial
David Coulthard acredita que George Russell precisa “começar a minar” a confiança de seu companheiro de equipe na Mercedes, Kimi Antonelli, para poder entrar de vez na briga pelo título da temporada 2026 da Fórmula 1.
Russell era apontado como o favorito da para o título desta temporada, mas a sequência de vitórias do italiano acabou tornando a vida do britânico um pouco mais complicada. O triunfo de Antonelli no GP do Japão o cacifou como o líder mais jovem da história do mundial e abriu uma vantagem de nove pontos sobre George.
“Acho que George está percebendo que esta é sua oportunidade e que qualquer vantagem que eles tiveram nas primeiras corridas será lentamente corroída à medida que as equipes clientes entendem como usar sua energia enquanto Kimi ganha confiança”, disse Coulthard durante o podcast Up To Speed.
“Você não quer um companheiro de equipe realmente confiante. Você quer um companheiro de equipe que pense um pouco: ‘Ah, não tenho certeza se consigo vencê-lo na classificação.’ Acredite em mim, eu sei disso porque tive companheiros com quem eu ficava sentado olhando o tempo de volta no quali pensando: ‘Tenho mais um conjunto de pneus. Acho que não consigo ir mais rápido.’"
“Então, George precisa agora começar a minar essa confiança do Kimi. E ele tem que fazer isso enquanto, é claro, [mantém] a fachada da equipe. A Mercedes, você sabe, a gente se ama, todo mundo está bem, mas isso vai chegar a um ponto crítico."
“E, no que me diz respeito ao George, ele precisa se empenhar nisso e agir o quanto antes, porque o Kimi está ganhando confiança neste momento.”
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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