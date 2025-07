Campeão da Fórmula 1 em 2009, Jenson Button, e o 13 vezes vencedor de GPs, David Coulthard, discutiram o início de Lewis Hamilton na Ferrari. Enquanto Button afirmou que deve ser "frustrante" para o heptacampeão, Coulthard disse que era "desconfortável de assistir" até o GP da Grã-Bretanha.

Hamilton ingressou na Ferrari no início de 2025, após 12 anos na Mercedes, onde conquistou seis de seus sete títulos de pilotos. A mudança do astro para Scuderia veio com muito entusiasmo e expectativa dos fãs e do paddock da F1. Mas após 12 corridas da temporada, o britânico ainda está se adaptando à sua nova equipe.

O piloto de 40 anos teve alguns vislumbres de sucesso com a Scuderia. No segundo GP da temporada, na China, ele conquistou a vitória na sprint. No entanto, a alegria do sábado foi cancelada por uma desclassificação no domingo. Seu quarto lugar na corrida em casa, em Silverstone, foi seu melhor resultado com a Ferrari em corridas principais até o momento.

Coulthard explicou ao F1.com que, no GP da Grã-Bretanha, parecia que Hamilton "estava mais atento", mas questionou se isso era específico da corrida.

"Silverstone me pareceu mais confortável", disse Coulthard. "Até Silverstone, e deixando de lado a China, foi desconfortável ver Lewis lá. Ele não parecia tão rápido quanto Charles [Leclerc]".

"Não acho que nenhuma das equipes se importe com uma Ferrari rápida, porque ela é o maior nome da história do esporte. Mas, em Silverstone, parecia que ele estava mais atento. Isso foi só porque era Silverstone ou não? Isso ainda está para ser visto".

Button, que foi companheiro de equipe de Hamilton na McLaren de 2010 a 2012, observou as dificuldades que surgem ao mudar de equipe na F1, especialmente quando se trata de uma mudança de uma equipe britânica para uma italiana.

"Você sempre espera que Lewis esteja na frente, que ele esteja no mesmo nível de seu companheiro de equipe, se não melhor, mas não vimos isso este ano", explicou Button. "É sempre difícil mudar de equipe, mas especialmente para uma equipe que não é britânica. É uma equipe italiana, ele nunca passou por isso antes, ou desde o kart, e seu companheiro de equipe [Leclerc] fala a língua, ele está realmente integrado à equipe".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Portanto, é complicado, mas se alguém pode ser competitivo naquele carro, se movendo da maneira que ele se moveu, é Lewis. É uma questão de tempo, mas tenho certeza de que está ficando um pouco frustrante não conseguir tirar o máximo do carro".

Na metade de sua primeira temporada com a Ferrari, Hamilton está em sexto lugar na classificação de pilotos, com 103 pontos. Em comparação, seu companheiro de equipe Charles Leclerc é o quinto com 119 pontos.

