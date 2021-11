Mesmo com a liderança do mundial de construtores em uma temporada equilibrada contra a Red Bull, a Mercedes ainda recebe críticas por ter mantido Valtteri Bottas até o final da temporada, dessa vez vindas do ex-piloto da Fórmula 1 David Coulthard.

Segundo o britânico, a troca por George Russell, contratado pela escuderia para 2022, já deveria ter sido feita antes. O finlandês é contestado no assento da equipe alemã por não manter o mesmo ritmo de Lewis Hamilton e, com isso, perder pontos preciosos para o time, ainda mais com a notícia antecipada de sua dispensa.

"[Manter Bottas foi errado?] Indiscutivelmente sim", disse Coulthard à mídia do Reino Unido Channel 4. "George representa o futuro e eles se comprometeram com ele para o próximo ano."

"Foi mais um caso de 'Valtteri tem uma boa velocidade' e eles têm uma lealdade com ele, porque assinaram um contrato para 2021. Então eu acho que na verdade é sobre a Mercedes honrar seu vínculo, pois quão motivado ele poderia ficar, sabendo que vai deixar a equipe?"

Bottas ocupa atualmente o terceiro lugar no campeonato de pilotos com 203 pontos, 115,5 atrás do segundo colocado Hamilton e 129,5 do líder Max Verstappen. Apesar de não disputar o título, se encontra à frente de Sergio Pérez, o outro piloto da Red Bull, que aparece em quarto com 178 tentos.

