F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão

O ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard ficou surpreso com o fato de a FIA não ter repreendido Max Verstappen após o tetracampeão ter expulsado um jornalista britânico de uma sessão de imprensa no GP do Japão.

O incidente em Suzuka ocorreu durante uma sessão de imprensa da Red Bull, quando Verstappen se recusou categoricamente a iniciar até que o jornalista deixasse a sala. A frustração do holandês teve origem em uma discussão no GP de Abu Dhabi de 2025, quando Verstappen perdeu o campeonato para Lando Norris por apenas dois pontos.

O jornalista, Giles Richards, do The Guardian, questionou Verstappen sobre uma batida que ele teve com George Russell no início da temporada, que poderia ter afetado sua posição na classificação.

"Você se esquece de todas as outras coisas que aconteceram na minha temporada. A única coisa que você menciona é Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer", respondeu Verstappen na ocasião.

"Você está me dando um sorriso bobo agora. Não sei. Faz parte das corridas no final das contas. A gente aprende com a experiência. O campeonato tem 24 etapas. Também ganhei muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade, então dá para questionar isso também."

Discutindo o momento durante o podcast Up To Speed, Coulthard comentou sobre as ações de Verstappen.

"Bem, eu vejo assim, provavelmente não é algo que Max vá se sentir bem depois de refletir, porque mesmo que ele esteja absolutamente certo, você não precisa responder à pergunta, é incomum pedir para alguém sair daquele ambiente", disse o ex-piloto.”

"E eu estou um pouco surpreso que a FIA não tenha se posicionado sobre isso. Não vi nenhuma repreensão, porque basicamente, se ele dissesse a palavra 'merda' lá dentro, ele seria multado", acrescentou. "Só posso comparar com a época em que eu corria, e eu nunca ganhei os campeonatos mundiais que o Max ganhou, é claro, mas eu definitivamente estava sujeito a algumas críticas de vários jornalistas."

David Coulthard on the grid during the Sprint Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

“E é muito difícil não levar para o lado pessoal. Então, tenho certeza de que você não lê os comentários em algumas redes sociais porque haverá alguns que te amam e outros que simplesmente não gostam de você, e é assim que funciona.”

“Então, certamente recebi algumas críticas, e sempre havia uma crítica implícita, digamos, se eles estivessem questionando minha capacidade de classificação, era uma pergunta justa, mas é claro que não era fácil ser questionado repetidamente.”

“E alguns jornalistas eram muito mais desdenhosos. E é direito deles, como jornalistas, dizer o que veem. Mas é difícil não levar para o lado pessoal. E nenhum dos pilotos está isento disso.”

“Agora, Kimi Antonelli está recebendo todos os elogios. Todo mundo o adora. E a mãe dele vai receber recortes de jornais, se as pessoas ainda fazem isso hoje em dia. Mas, tão certo quanto ele está sendo elogiado agora, ele será criticado em algum momento no futuro, especialmente se cometer alguns erros.”

"Lembro-me de um jornalista escrevendo que 'David tem uma incrível capacidade de falar sobre o incidente como se não estivesse guiando o carro na hora'. E isso realmente me chocou, porque claramente ele achava que eu estava apenas dando desculpas o tempo todo.”

"Mas eu não via dessa forma. Talvez eu estivesse sendo defensivo demais, então conversei com aquele jornalista, fizemos as pazes e seguimos em frente. Mas é difícil lidar com críticas públicas."

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