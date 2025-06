David Coulthard, piloto da Fórmula 1 entre 1994 e 2008, revelou que ficou "totalmente confuso" com a surpreendente mudança de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari, anunciada em fevereiro de 2024. O heptacampeão confirmou a transferência para Maranello antes mesmo do início do último ano com a equipe alemã.

Desde a mudança para a Ferrari, Hamilton não conseguiu corresponder às expectativas e teve dificuldades para se adaptar ao SF-25. Ele tem sido regularmente mais lento que Charles Leclerc, apesar de ter conquistado a pole e a vitória na sprint de Xangai, mas ainda não foi ao pódio em um GP com a Ferrari.

Hamilton surpreendeu muitas pessoas ao decidir deixar a Mercedes, já que a maioria esperava que ele se aposentasse como piloto do time alemão. Coulthard comparou a mudança do britânico para a Ferrari com o retorno de Michael Schumacher à Mercedes na F1, já que os dois pilotos haviam rompido fortes laços.

"Sempre achei que Lewis tinha desenvolvido um vínculo especial e lealdade com a Mercedes", disse Coulthard ao jornal alemão Bild. "Por isso, fiquei totalmente confuso quando soube da mudança. Foi um pouco como o retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1 na Mercedes depois de ter construído algo tão bom com a Ferrari."

O escocês acrescentou: "Em última análise, é a jornada de Lewis, sua história, o livro que ele está escrevendo. Talvez ele ganhe um GP, talvez um campeonato ou talvez não".

Antes do GP do Canadá deste fim de semana, Hamilton está em sexto lugar na classificação dos pilotos, 23 pontos atrás de Leclerc, mas 115 pontos atrás do líder, Oscar Piastri. Com estes resultados, Coulthard não espera que Hamilton conquiste o oitavo título este ano.

"Não, não parece que ele possa ser campeão", finalizou.

