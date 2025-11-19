Todas as categorias

F1: Crawford substituirá Stroll no TL1 do GP de Abu Dhabi

Atual segundo colocado na F2, piloto americano também fará parte do Teste de Novatos nas sessões pós-temporada

Redação Motorsport.com
Editado:

Com contrato de terceiro piloto da Aston Martin recentemente renovado para 2026, Jak Crawford irá correr no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, assumindo o AMR25 de Lance Stroll na sessão de abertura do circuito de Yas Marina.

O jovem piloto americano, que atualmente ocupa a segunda colocação no campeonato de 2025 da Fórmula 2, também correrá no Teste de Novatos inclusos nas sessões de pós-temporada que acontecerão em Abu Dhabi.

Jak Crawford disse:“Estou muito feliz por voltar ao volante da AMR25 pela segunda vez nesta temporada. Passei muito tempo no simulador no AMR Technology Campus este ano, e poder transformar esse trabalho em pista é extremamente gratificante. O México foi uma enorme experiência de aprendizado para mim e estou ansioso para continuar esse desenvolvimento tanto no TL1 quanto no Teste de Novatos".

Andy Cowell, CEO e chefe de equipe da Aston Martin, disse: “É fantástico ver Jak de volta ao carro tão pouco tempo após o México. Acumular quilometragem e manter o ritmo é exatamente o que buscamos no desenvolvimento dos nossos jovens pilotos. Esta sessão em Abu Dhabi será um passo importante enquanto ele se prepara para seu novo papel como terceiro piloto no próximo ano, e estamos animados para continuar apoiando seu crescimento".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

