A relação entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc parece ter chegado a um limite dentro da Ferrari. Após mais um incidente entre os dois pilotos no GP de Las Vegas de Fórmula 1, Fred Vasseur admitiu que teria tomado decisões diferentes em 2024 caso soubesse como seria a convivência entre ambos.

Questionado pela Sky Sport Italia se imaginava que chegaria a essa situação quando decidiu contratar o heptacampeão mundial, o chefe da Ferrari reconheceu que não esperava tamanha tensão entre seus pilotos.

"Se eu soubesse, em 2024, quando contratamos Hamilton, que chegaríamos a essa situação, teríamos feito escolhas diferentes. Existe uma falta de entendimento entre Charles e Lewis no aspecto humano, mas eles precisam respeitar um ao outro".

Segundo Vasseur, a relação entre os dois pilotos se deteriorou nos últimos 18 meses, chegando a um ponto em que a situação se tornou praticamente incontrolável. O dirigente também deixou claro que considera o problema uma questão entre Hamilton e Leclerc, e não entre os pilotos e a equipe.

O novo episódio aconteceu quando Leclerc tentou ultrapassar Hamilton na disputa pela sexta posição em Las Vegas. O monegasco tocou o carro do companheiro, fazendo com que o britânico rodasse e perdesse posições.

Considerado culpado pelo incidente pelos comissários da FIA, Leclerc recebeu uma punição de dez segundos e terminou a prova na décima colocação, enquanto Hamilton foi o sétimo.

A irritação de Vasseur foi potencializada pelo fato de a Ferrari já ter realizado uma reunião com os dois pilotos durante o fim de semana do GP de São Paulo, justamente para evitar a repetição do incidente ocorrido no México.

Além disso, segundo o francês, Leclerc foi orientado pelo rádio durante a corrida em Las Vegas a priorizar os interesses da equipe na disputa com Hamilton.

Vasseur chegou a acionar o rádio do monegasco após a bandeirada, exigindo uma reunião antes mesmo de o piloto cumprir seus compromissos com a imprensa.

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