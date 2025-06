A Ferrari caiu para o terceiro lugar na classificação, enquanto rumores sobre a substituição do chefe da equipe, Fred Vasseur, já apareceram na imprensa. Os atuais problemas de desempenho da Scuderia não se devem necessariamente ao trabalho do francês, mas sim à plataforma aerodinâmica instável do SF-25 e às deficiências estruturais da equipe, ou assim conclui Gary Anderson, ex-projetista na Fórmula 1 e especialista do The Race.

Os ataques a Vasseur na imprensa italiana durante a preparação para o GP do Canadá provavelmente não são apenas especulações jornalísticas, mas um sinal de tensões internas mais sérias. Os rumores sobre o futuro do chefe da equipe de Maranello lembram muito a situação incerta da Red Bull Racing em torno de Christian Horner, mas quais seriam os benefícios para a Ferrari com essa mudança?

O fato é que os resultados da equipe italiana neste ano estão aquém das expectativas, apesar das claras ambições de campeonato estabelecidas com a contratação de Lewis Hamilton. Esse projeto, extremamente caro, agora parece ser um fracasso, mas Vasseur dificilmente pode ser responsabilizado, já que o sete vezes campeão mundial foi contratado por John Elkann, presidente da empresa, que não é responsável como acionista da mesma forma que um simples funcionário.

"Não existe uma fórmula mágica para o sucesso na F1. Sempre leva tempo para que as mudanças de pessoal resolvam as coisas e façam com que tudo funcione corretamente - semelhante ao futebol, onde equipes com baixo desempenho trocam de técnico regularmente. Mas se olharmos mais a fundo, no longo prazo, geralmente os times que passam por momentos difíceis com seus chefes são mais fortes", diz Anderson, que sabe, por experiência própria na Jaguar, o efeito devastador que a alta gerência pode ter ao minar a autoridade de alguém dentro de uma equipe.

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a F1 começou a passar por mudanças significativas. Anteriormente, os chefes de equipe também eram proprietários - Eddie Jordan, Frank Williams, Peter Sauber, Ron Dennis e Tom Walkinshaw, por exemplo - mas eles foram gradualmente substituídos por gerentes corporativos contratados.

Na época de Anderson, se uma equipe não tivesse um bom desempenho, o diretor técnico geralmente recebia o apoio necessário para remediar a situação, mas hoje em dia o chefe de equipe parece estar encarregado de tudo, inclusive de áreas específicas, como a operação da aerodinâmica.

O conceito 2025 da Ferrari foi desenvolvido durante o período em que o diretor técnico Enrico Cardile estava em licença sabática, enquanto Loic Serra se juntou à equipe vindo da Mercedes. Durante esse período de transição, Vasseur se envolveu mais profundamente em questões técnicas, embora formalmente ele estivesse no cargo de chefe da equipe há apenas alguns meses, bem antes do início da temporada de 2025.

O especialista lembra que, desde o início, Vasseur estava tentando obter os poderes necessários para tomar decisões sobre questões de pessoal e definir a estrutura corporativa geral.

"Quando Mattia Binotto fundiu os cargos de chefe de equipe e diretor técnico, eu indiquei na época que essa era a abordagem errada. Ninguém pode fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Se a Ferrari permitir que a história se repita, ela merece estar em apuros", diz Anderson.

No caso do SF-25, é evidente que enfrenta sérios problemas relacionados à estabilidade da plataforma aerodinâmica. Em Mônaco, onde é necessário uma altura do solo maior do que o habitual, a Ferrari voou como um foguete. No entanto, na maioria dos circuitos normais, onde o chassi funciona de forma mais eficiente com uma altura do solo mais baixa, as dificuldades aumentam. Charles Leclerc consegue lidar mais ou menos bem com um carro com essas características, mas a equipe precisa encontrar alguma solução que permita ao chassi funcionar normalmente em uma faixa mais ampla de configurações.

A situação de Hamilton é ainda mais complexa. Ele pode ter um bom desempenho em uma sessão de treinos e terminar a sessão seguinte fora dos dez primeiros ou ainda mais atrás. Embora isso possa ser esperado de um novato, não é de um piloto com mais de 350 corridas e sete títulos.

A equipe poderia ter um piloto com essa experiência para guiá-la, mas as tensões entre Lewis e seu engenheiro de corrida, Riccardo Adami, parecem estar aumentando a pressão sobre Vasseur.

No ano passado, a Ferrari lutou com a McLaren pelo Campeonato de Construtores até o final da temporada e terminou em segundo lugar, apenas 14 pontos atrás. Agora, a equipe de Woking tem 191 pontos de vantagem sobre a equipe de Maranello, terceira colocada. O nível dos resultados é sempre relativo - este ano, a McLaren e a Mercedes estão melhorando, a Red Bull está estagnada e talvez até regredindo após a substituição de Sergio Pérez, já que agora precisam fazer rodízio dos companheiros de equipe de Max Verstappen. A Ferrari também está estagnada e esse é o cenário mais otimista.

A questão que surge, embora seja discutível, é se os problemas estão ligados à substituição de Carlos Sainz. O espanhol conhecia a equipe, sabia como ela funcionava e provavelmente teria marcado mais pontos do que Hamilton, que parece incapaz de se adaptar.

"Se eu fosse criticar Vasseur por alguma coisa, seria apenas porque às vezes é preciso encontrar os culpados específicos de certos problemas. Isso não significa execuções públicas, mas é importante expressar a insatisfação e deixar claro que você entende exatamente a que as falhas estão ligadas", diz Anderson, que acredita que a alta gerência da Ferrari deve assegurar a Vasseur a estabilidade do cargo e a total confiança da empresa.

Em seguida, eles devem fazer o mesmo com as pessoas em posições-chave, especialmente no departamento técnico - o diretor técnico, o chefe de aerodinâmica, o projetista-chefe e outros.

Todos eles precisam receber o apoio e a liberdade de ação para trabalhar normalmente, como a McLaren fazia sob o comando de Andrea Stella, garantindo que possam fazer o que sabem fazer sem perder tempo com problemas administrativos e jogos políticos.

Na verdade, Vasseur não está fazendo um trabalho ruim. De qualquer forma, ele conseguiu definir as prioridades corretas, orientar o trabalho dos subordinados na direção certa e criar as condições nas quais agora é possível buscar soluções para os problemas. Isso se reflete nas estatísticas da equipe em comparação com os períodos dos antecessores. Na última década e meia, eles tentaram ganhar campeonatos, mas não conseguiram.

No entanto, o especialista gostaria que Vasseur demonstrasse mais insatisfação pública com a maneira como as coisas estão indo, especialmente para os torcedores italianos, que sempre levam a situação da Ferrari muito a sério.

Não faz sentido substituir o chefe da equipe, mesmo que esta seja a terceira temporada de Vasseur no comando - afinal, não se passou tanto tempo assim. Mas se alguém for sempre forçado a trabalhar com cautela e for constantemente ameaçado de demissão, nunca conseguirá atingir seu potencial máximo, acredita o especialista.

