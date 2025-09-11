Na 'grande revolução' da Fórmula 1 esperada para 2026, que introduzirá unidades de potência completamente novas e dará maior destaque ao componente elétrico, há uma questão que, nos bastidores, está animando o debate entre as equipes: o custo dos futuros combustíveis 100% sustentáveis, sejam eles e-fuel ou biocombustíveis.

Em comparação com a geração atual de combustíveis, os custos devem aumentar significativamente a partir da próxima temporada, podendo chegar a cerca de 200 dólares por litro. Um aumento que inevitavelmente terá um impacto significativo nos orçamentos e na gestão operacional das equipes.

Embora estejamos agora em uma fase financeiramente favorável da F1, graças ao recente boom que aumentou a receita e, consequentemente, os prêmios para as equipes, está claro que um aumento tão significativo terá de ser cuidadosamente considerado no planejamento econômico das equipes. Um impacto que será sentido especialmente pelas equipes principais com recursos mais limitados.

Tambores de combustível do lado de fora da garagem da Ferrari Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Os custos aumentam: eles estarão fora do limite orçamentário, mas...

Atualmente, o custo do combustível usado durante a temporada faz parte do limite orçamentário que cada equipe deve apresentar no final do ano. A partir de 2026, no entanto, com o aumento esperado nos preços, esse item será essencialmente excluído do limite de gastos anuais, de modo que não absorverá uma proporção significativa dele, embora não seja tão simples assim.

A novidade é que, para fins do limite orçamentário, o custo real do combustível não será mais levado em conta, mas um valor convencionado, um "notional value", estabelecido a priori e calculado com base na quantidade utilizada. A despesa real, no entanto, permanecerá fora do orçamento anual e do registro que cada equipe terá de apresentar com suas despesas para a temporada.

A ideia por trás dessa escolha é dupla: por um lado, padronizar a incidência de combustível nos orçamentos das equipes, evitando que diferenças de preço ou de fornecedor gerem desequilíbrios, já que nenhum limite foi imposto nessa frente. Por outro lado, salvaguardar os recursos do teto orçamentário alocados em outras áreas, evitando que sejam corroídos por um custo variável e imprevisível como o do combustível sustentável.

No entanto, isso tem um lado negativo: as equipes menores, que já estão próximas do limite do teto orçamentário, ainda terão que encontrar os fundos para cobrir o custo real do combustível fora desse limite de gastos anuais. Na prática, elas se verão financiando dois itens de despesa paralelos: o orçamento total do limite e, além disso, a despesa real com combustível, talvez com a adição de novos patrocinadores ou colaborações técnicas.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Novos participantes necessários para financiar o combustível

Entre essas equipes está, por exemplo, a Haas, que, graças à chegada de novos patrocinadores e colaborações técnicas, agora opera perto do limite orçamentário. "Os custos de combustível estarão fora do limite orçamentário, pelo menos a maior parte, mas ainda assim é preciso financiá-los. Portanto, é preciso encontrar receita", explicou o chefe de equipe Ayao Komatsu, enfatizando a importância de tentar reduzir os custos no futuro.

"É muito importante. Nós o chamamos de combustível sustentável, ambientalmente sustentável, mas financeiramente não sustentável. A F1 está na vanguarda da tecnologia inovadora. Portanto, todos nós aceitamos que, no início, é uma tecnologia muito complexa. Por sermos pioneiros, em um mundo inovador, ela é muito cara no início".

"Nós aceitamos isso, mas há um certo limite. Como podemos fazer isso de uma forma financeiramente sustentável? Se, por exemplo, você fosse ao público e dissesse quanto realmente custa, eles não entenderiam. Eles diriam: 'Como isso pode ser sustentável? Não é'. Portanto, acho muito bom que agora, como comunidade da F1, estejamos discutindo juntos o que podemos fazer".

Nas últimas semanas, a questão voltou ao centro do debate: equipes e fornecedores de combustível estão trabalhando para lidar com a explosão de custos. Para 2026, no entanto, não haverá espaço para intervenção, pois os regulamentos técnicos já estão definidos e, faltando apenas alguns meses para o início da nova temporada, mudanças substanciais não seriam viáveis.

Red Bull Racing RB19, unidade de potência Foto de: Erik Junius

Portanto, as equipes terão que conviver com esse novo item de despesa por pelo menos uma temporada, tentando absorvê-lo em seus orçamentos, trabalhando nesse meio tempo para fazer correções a médio e longo prazo, talvez já em 2027. Uma questão delicada, também porque os combustíveis sustentáveis desempenharão um papel central no desenvolvimento do futuro motor V8 que os fabricantes estão discutindo, com uma possível estreia por volta de 2030.

De onde vem o aumento de custo?

O alto preço dos combustíveis sustentáveis se deve principalmente à complexidade de sua produção e à necessidade de uma cadeia de suprimentos totalmente "verde", na qual cada estágio, desde a aquisição da matéria-prima até o processamento, respeita os critérios de sustentabilidade.

Para isso, é necessária uma composição específica de ingredientes, que é particularmente cara e, em muitos casos, muito mais cara do que o previsto inicialmente. Na verdade, justamente por isso, esperava-se um aumento nos custos, mas, tanto para as equipes quanto para a FIA, eles já ultrapassaram as estimativas iniciais, tornando necessário avaliar possíveis intervenções em determinados aspectos, com o objetivo de reduzir o preço por litro.

As empresas de combustível têm total liberdade para escolher o tipo de combustível, seja ele sintético ou biocombustível, desde que o produto atenda às especificações estabelecidas pela FIA. Em 2026, a eficiência assumirá um papel ainda mais central, com o peso e a potência se tornando fatores determinantes, portanto, não é de surpreender que os custos de pesquisa e desenvolvimento tenham aumentado, levando também o preço final do combustível para além das estimativas.

Conceito de F1 Foto de: FIA

Essa é uma questão da qual a Federação também está totalmente ciente e que Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, já havia abordado com a mídia antes das férias de verão. A esperança é que, com o passar dos anos, os custos diminuam gradualmente.

Entretanto, a FIA não acredita que os combustíveis sintéticos serão amplamente utilizados em carros de produção no curto prazo, principalmente por causa do alto preço que limita sua acessibilidade.

"Há certos parâmetros relacionados ao conteúdo energético, as chamadas características de evaporação e vários componentes do combustível, e todos esses aspectos são bastante próximos aos dos carros de rua", disse Tombazis. "No entanto, não acreditamos que o combustível da F1 acabará em um carro comum já no ano seguinte. Definitivamente, há questões de custo que precisam ser resolvidas para que os custos de produção possam ser reduzidos".

"No momento, não estamos onde gostaríamos de estar do ponto de vista do custo de produção, mas acho que a F1 precisa inovar e estamos levando o desenvolvimento desses combustíveis a um nível muito avançado. Acho que, gradualmente, os custos diminuirão".

"É claro que não poderíamos prever onde estariam os custos de produção desses combustíveis, e não poderíamos nem mesmo presumir que os custos de produção da Shell seriam os mesmos da Exxon, Petronas ou outros", acrescentou.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!