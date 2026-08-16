F1 dá possível 'spoiler' sobre futuro de Verstappen na Red Bull; saiba mais
Holandês tem cláusula no contrato que permitiria sua saída da equipe taurina antes do fim de 2028
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Max Verstappen é uma das peças-chave quando falamos de mercado de pilotos da Fórmula 1, principalmente tratando-se das equipes de ponta. Há muitos rumores envolvendo o nome do tetracampeão, mas a categoria pode ter colocado um fim às histórias.
O holandês tem contrato firmado com a Red Bull até o fim de 2028, no entanto, há muitas informações sobre cláusulas que foram incluídas caso o holandês queira deixar Milton Keynes antes.
A mais recente diz que o tetracampeão poderia deixar o time caso não estivesse no top 2 da classificação geral, ele poderia informar a equipe até outubro se ficaria ou não.
Como o holandês é apenas o sexto na tabela, ele poderia já tomar uma decisão e, ao que tudo indica, já passou a informação para a Red Bull, apesar de não ter acontecido nenhuma confirmação pública por parte da equipe ou do piloto.
Quem deu o 'spoiler' antes do retorno do calendário foi a própria categoria nas redes sociais. A F1 compartilhou uma tabela com todos os pilotos que já estão confirmados em seus assentos na próxima temporada e incluiu o nome de Verstappen, apesar dos rumores.
Na postagem, Max aparece como confirmado na Red Bull, ao lado de apenas outros sete nomes: Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
Agora nos resta esperar o dia de mídia em Zandvoort na próxima quinta-feira (20) e saber quais serão as respostas de Verstappen sobre sua permanência ou saída da equipe taurina na próxima temporada.
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