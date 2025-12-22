Novembro de 2016. A McLaren está saindo de uma temporada desastrosa na Fórmula 1. Fernando Alonso e Jenson Button terminaram o campeonato sem conseguir subir ao pódio, seus melhores resultados foram dois quintos lugares. E, para coroar, algo impensável acontece: a pessoa que fundou a equipe e a levou ao topo do mundo por três décadas é expulsa: a era Ron Dennis chegou ao fim.

Essa é uma notícia chocante para a F1, e não menos impressionante é a notícia que vem logo em seguida, ou seja, o nome da pessoa que ocupará o lugar de Dennis. Zakary Challen 'Zak' Brown é conhecido apenas por aqueles que trabalham no setor de marketing e comercial, ele é obviamente uma pessoa querida e estimada por Bernie Ecclestone, mas pouco antes dele se tornar o chefe de Woking, o 'Sr. E' aposta que ele não durará mais do que duas temporadas.

Há uma história de fundo ainda mais suculenta envolvendo Brown naquele fim de 2016. Junto com a ligação da McLaren, o dirigente (que até então administrava uma empresa de patrocínio fundada por ele) também recebeu uma oferta da Liberty Media, que havia recém-adquirido da F1 das mãos de Ecclestone.

Brown teria apenas Chase Carey acima dele e lidaria quase que exclusivamente com os aspectos comerciais, que é o seu ganha-pão. Então, chega uma ligação telefônica. É Mohammed bin Essa Al Khalifa, um membro da família real e do fundo soberano do Bahrein, que detém uma participação na McLaren. Eles informam Brown que Dennis está saindo e oferecem a ele o controle da McLaren Racing: total liberdade de ação. A escolha é feita de acordo.

A McLaren é uma equipe em declínio. Os balanços dizem que a empresa está perdendo 125 milhões de dólares por ano, os resultados na pista estão em falta há algum tempo (a última vitória havia sido no GP do Brasil em 2012) e, nesse cenário, muitos conflitos internos se proliferaram.

A chegada de Brown é vista como uma solução de curto prazo. Em sua autobiografia, o próprio Brown descreve sua chegada a Woking da seguinte forma:

"Quando cheguei, encontrei uma situação caótica. O patrocínio está em baixa, o desempenho na pista está em baixa, o moral está em baixa. A dinâmica política dentro da equipe é complexa e espinhosa. Recursos e investimentos significativos estão sendo aplicados no desenvolvimento do negócio de carros, mas parece realmente haver uma falta de supervisão na equipe de F1. Há tantas distrações na diretoria que ninguém está 100% concentrado na equipe. Ela está basicamente em declínio".

O primeiro desafio: recuperar a solidez financeira

A nova vitória da McLaren nos Mundiais de Pilotos e de Construtores começa de longe. Uma das primeiras decisões de Brown é retornar ao esquema de cores "papaia", o primeiro passo para recuperar a identidade perdida. Mas o caminho de volta ao topo é longo.

Os primeiros três anos na área financeira são muito desafiadores, alguns dos acionistas têm uma atitude muito pessimista, enquanto Brown se esforça para financiar investimentos, começando com um novo túnel de vento.

Toda a liderança da equipe é reestruturada, mas, acima de tudo, Brown está entre os primeiros e mais fortes apoiadores de uma revolução que marcou época na F1: a introdução do teto orçamentário. "Antes, era uma corrida para ver quem podia gastar mais dinheiro", Brown comentaria anos depois, "mas era como assistir a uma partida de futebol entre um time com 11 jogadores contra outro com 9".

A comparação com os rivais é feita com um orçamento igual, mas na McLaren também faltam os recursos concedidos pelos novos regulamentos financeiros.

Em 2020, a situação na pista melhora, Carlos Sainz e Lando Norris voltam a sentir o gosto do pódio, mas, ao mesmo tempo, no departamento financeiro, o clima é muito tenso. Há a projeção de falência em poucos meses, Brown está desesperadamente pressionando para relançar a equipe, pois sem investimento é impossível voltar ao topo.

"Naquela época, havia uma parte de mim lutando pela sobrevivência da equipe", admite Brown, "e outra parte de mim mostrando uma atitude ousada em público, transmitindo positividade e tentando convencer Daniel Ricciardo a se juntar a nós, já que Carlos havia nos dito que iria para a Ferrari".

Em seguida, chegam alguns dos investidores. No final de 2020, foi anunciada a venda de uma participação minoritária para a MSP Sports Capital e, em abril de 2021, a propriedade do McLaren Technology Centre foi vendida para uma empresa de investimentos com garantia de aluguel. A equipe volta a respirar, o futuro pode ser planejado e voltamos a falar apenas de desempenho e resultados.

Reestruturação técnica: plenos poderes para Andrea Stella

Em 2021, a equipe está em uma tendência positiva, com uma vitória no GP da Itália com Daniel Ricciardo e quatro pódios com Lando Norris. Mas na temporada seguinte há um revés: a trajetória ascendente é interrompida bruscamente.

O acordo de fornecimento de motores obtido com a Mercedes é um passo à frente, o túnel de vento está quase pronto, assim como o novo simulador, mas algo está travado. Sob a liderança do novo chefe de equipe Andreas Seidl, Pat Fry e Gil de Ferran deixam a equipe, enquanto Pete Prodromou é designado para uma nova função.

Brown intervém: 2022 fica comprometido, mas no meio do ano são lançadas as bases do projeto de 2023. Ele pede a Andrea Stella que lidere a equipe, e não é a primeira vez.

"Eu tento convencê-lo novamente", revela Brown, "eu digo que realmente preciso dele". Stella aceita, coloca Prodromou novamente no comando do departamento de aerodinâmica e chama Gil de Ferran de volta. Rob Marshall também chega, mas só em janeiro de 2024.

Na verdade, o carro que estrearia no GP da Áustria em 2023 (uma corrida que marca um ponto de virada para a equipe) é produto das mesmas pessoas que trabalharam na equipe anteriormente. O que mudou foi a liderança.

Stella diz a Brown que o início da temporada de 2023 será difícil, mas que a partir de Spielberg as coisas mudariam. Na Áustria, as atualizações chegam apenas para Norris, e ele faz um quarto lugar na classificação e na corrida. Sete dias depois, em Silverstone, Norris é o segundo, à frente do estreante da equipe, Oscar Piastri.

Uma McLaren estaria no pódio em seis das doze corridas após o GP da Grã-Bretanha, mas a primeira vitória deste novo ciclo teria que esperar até 2024, no GP de Miami. A partir daí, é uma longa corrida que levará ao título do Mundial de Construtores, com seis vitórias (quatro para Norris, duas para Piastri).

As vitórias se tornariam 14 no campeonato que terminou há algumas semanas, com o título duplo e a consagração da McLaren como a equipe da ponta do grid. Uma trajetória feita de desempenho, mas também de uma ética de equipe que prevaleceu sobre o pensamento comum de que sem um primeiro e um segundo piloto o campeonato de pilotos não teria chegado.

Eles estavam certos, Brown e Stella, em sua primeira experiência em suas respectivas funções, mas guiados por sua própria visão convicta. Os resultados na pista chegaram e, com eles, os financeiros também.

Hoje, a McLaren passou de 30 milhões em patrocínio em 2017 para 300, voltando a ser uma realidade sólida no mundo da F1 e capaz de planejar um futuro que promete ser extremamente desafiador, mas com tudo o que é necessário para poder almejar permanecer no topo.

