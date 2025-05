F1: Damon Hill muda de opinião sobre qualidades de Verstappen

Campeão de 1996 da Fórmula 1, Damon Hill descreveu Max Verstappen como um "fenômeno" do esporte, depois de duras críticas no final de 2024. Ele acrescentou que o holandês é um dos maiores de todos os tempos.

Perguntado se acreditava que Verstappen era um dos maiores pilotos de todos os tempos, Hill não se conteve em sua avaliação do astro da Red Bull.

"Sem dúvida alguma, ele está lá em cima", confirmou. Perguntaram-lhe ainda se isso significava que ele era o número um de Hill, e o campeão continuou. "É possível. Quero dizer, em termos de eficiência, preparação, maturidade e velocidade. Ele é um fenômeno e existem poucos fenômenos. São os que conhecemos, os Fangios, os Jim Clarks, os Sennas e os Michael Schumachers".

Hill já havia criticado as estratégias de direção de Verstappen. Em 2024, ele disse que o piloto usa "medo e intimidação" na pista, comparando-o ao vilão do desenho Corrida Maluca, Dick Vigarista.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Isso ocorre no momento em que Verstappen avança no que até agora tem sido uma campanha desafiadora em 2025. Com 124 pontos, em terceiro lugar na classificação de pilotos, atrás do líder Oscar Piastri e de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, o piloto holandês vem de uma vitória maiúscula em Ímola, sua segunda vitória de 2025.

Sua corrida contou com uma ultrapassagem ousada na primeira volta, superando Piastri ao frear o australiano na famosa chicane Tamburello. A precisão de sua pilotagem o colocou em posição privilegiada para liderar toda a corrida em uma oferta de classe magistral.

Esse é o tipo de corrida que Hill quer assistir. "Tirar as pessoas da pista só para impedir a ultrapassagem de alguém. Isso não é corrida. Não é corrida. É simplesmente, é 'bate-bate' ou como você quiser chamar".

"Queremos ver habilidade. Queremos ver habilidade e ousadia. Queremos que isso seja feito de forma cirúrgica, não com uma arma de fogo. Não se usa uma marreta em algo, apenas queremos que seja feito com um florete, queremos que seja limpo, feito. Efetivamente feito e muito bem feito".

"Não se pode ter um sistema livre para todos. É preciso que alguém diga: 'Tudo bem, queremos ver corridas, mas não queremos que elas ultrapassem certos limites'. Existem regras em todos os esportes".

TELEMETRIA com RICO PENTEADO! Que esperar de MÔNACO: Max X McLaren? Diretrizes da FIA, BORTOLETO e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!