Antes de Damon Hill finalmente se tornar Campeão Mundial de Fórmula 1 em 1996, ele perdeu duas vezes para Michael Schumacher os campeonatos de 1994 e 1995. Na época, desenvolveu-se uma rivalidade entre os dois pilotos, mas Hill relembra essa época de forma positiva.

Em uma entrevista ao The Guardian, o britânico enfatizou: "Eu não era nem de longe tão bom quanto ele, e nunca vou fingir que era, mas tê-lo como companheiro trouxe o melhor de mim e eu sei como é ser levado ao limite".

A rivalidade entre Schumacher e Hill proporcionou alguns momentos memoráveis na F1. Por exemplo, a colisão entre os dois no final da temporada de 1994 em Adelaide, que rendeu a "Schumi" o primeiro título de campeão mundial. Ou outro acidente na corrida em Silverstone, em 1995.

Entretanto, há outras cenas das quais Hill ainda se lembra, mas que tendem a passar despercebidas do público em geral. Por exemplo, no GP da Grã-Bretanha de 1994, que Hill venceu inicialmente à frente de Schumacher antes de o alemão ser desclassificado.

Os fãs do heptacampeão ainda hoje se lembram da corrida por causa da bandeira preta que o alemão viu - e ignorou. No entanto, Hill se lembra de uma cena em particular após cruzar a linha de chegada, quando ele e Schumacher estavam a caminho do pódio.

"Situação desagradável"

Na situação, que também foi transmitida pela TV na época, Schumacher pode ser visto batendo brevemente na ponta do boné de Hill. Um gesto que, por um lado, pretendia parecer brincalhão, mas no qual se pode ver claramente uma certa frustração no alemão.

"Ele estava envergonhado e não sabia como reagir a alguém que o havia vencido", acredita Hill: "Foi uma situação desagradável. Tentei conversar com ele, mas foi impossível. Nossos valores eram diferentes".

Não está claro se Schumacher realmente não conseguiu lidar com a derrota para Hill ou se ele estava simplesmente irritado com a penalidade, que provavelmente lhe custou a vitória. O fato, porém, é que o alemão foi campeão mundial em 1994 e 1995.

Em termos puramente esportivos, Hill explica: "Às vezes eu conseguia acompanhá-lo, mas aos 36 anos de idade era difícil. Ele tinha 26 anos e eu estava lutando contra o relógio". O alemão ganhou o primeiro título aos 24 anos.

Foi somente aos 36 anos, quando Schumacher trocou a Benetton pela Ferrari depois de ganhar dois títulos, que Hill realizou o sonho de ganhar o campeonato mundial. Ele enfatiza: "Estou orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido isso e é uma grande honra chegar ao topo em qualquer esporte."

