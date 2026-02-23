F1: Damon Hill retorna à Williams como embaixador após saída de Button

Damon Hill retornará à Williams como embaixador oficial para a temporada de 2026 da Fórmula 1. O anúncio chega poucas semanas depois de Jenson Button deixar a equipe e assumir o mesmo papel na Aston Martin.

A parceria está sendo divulgada no 30º aniversário da conquista do título mundial por Hill pela equipe britânica, onde ele passou metade de sua carreira de oito anos na F1, conquistando 21 de suas 22 vitórias em GPs.

O piloto de 65 anos fará parte de uma equipe de três embaixadores, ao lado do ex-companheiro de equipe e campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve, e da tricampeã da W Series, Jamie Chadwick.

“A Williams é realmente um lugar especial para mim e onde alguns dos momentos decisivos da minha carreira aconteceram”, disse Hill, que nos últimos anos tem sido comentarista da Sky Sports, de onde se aposentou no final de 2025. "Me sinto incrivelmente sortudo por ter feito parte desse esporte e ter conquistado o que conquistei. Retornar como embaixador é um verdadeiro privilégio. É uma oportunidade de celebrar a história da equipe e ajudar a apoiar seu legado e seu futuro”.

Hill está efetivamente substituindo o também campeão mundial Button, que no início de fevereiro anunciou que havia deixado a Williams para se tornar embaixador da Aston Martin por vários anos.

Damon Hill tornou-se campeão mundial no GP do Japão de 1996 Foto: Sutton Images

Button estreou na F1 pela Williams em 2000, manteve seu cargo na equipe sediada em Grove por cinco temporadas, mas agora está apoiando as atividades “de mídia, parceria e comerciais” da Aston.

“É uma honra receber Damon de volta à Williams”, disse o chefe de equipe, James Vowles. “Poucas pessoas representam esta equipe como ele. Damon desempenhou um papel decisivo em uma das épocas de maior sucesso da nossa história, tornando-se campeão mundial com a Williams e deixando um legado que continua a inspirar a equipe até hoje".

"Também estamos muito felizes que Jamie Chadwick e Jacques Villeneuve continuarão conosco como embaixadores. Juntos, eles formam uma equipe impressionante que reflete tudo o que a Williams representa: nossa história, nosso compromisso em abrir portas e desenvolver talentos e nossa ambição de competir novamente no mais alto nível. Ter figuras como eles representando a Williams à medida que avançamos é algo de que nos orgulhamos imensamente", finalizou.

Embora esta seja a primeira temporada de Hill no cargo, Villeneuve, que é o último piloto a ter conquistado o título mundial pela Williams, ingressou em 2025, enquanto Chadwick começou em 2024 e também aconselhará a mais recente contratação da equipe para a F1 Academy, Jade Jacquet.



