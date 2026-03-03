Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP

MotoGP
ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP

Norris concorre contra João Fonsenca em 'Oscar do Esporte'; McLaren e Marc Márquez também recebem indicações

Fórmula 1
Norris concorre contra João Fonsenca em 'Oscar do Esporte'; McLaren e Marc Márquez também recebem indicações

"Título da F1 não se compra", Ecclestone lamenta problemas na Aston Martin

Fórmula 1
"Título da F1 não se compra", Ecclestone lamenta problemas na Aston Martin

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Fórmula 1
F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"

Chefe da Ferrari elogia evolução de carros nos testes e dispara: “Reclamar de tudo está no DNA da F1”

Fórmula 1
GP da Austrália
Chefe da Ferrari elogia evolução de carros nos testes e dispara: “Reclamar de tudo está no DNA da F1”

F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Fórmula 1
F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"

F2
Albert Park
Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"
Nostalgia
Fórmula 1

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Diante das dúvidas sobre o início de 2026 para o espanhol e a Aston Martin devido ao motor Honda, recordamos outra corrida do bicampeão que durou pouco

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, McLaren

A desastrosa pré-temporada da Aston Martin com o motor Honda acendeu os alarmes para a primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1. O prazo para homologar o motor foi ultrapassado e o fabricante japonês não dispõe de um estoque suficiente de peças reservas, o que pode resultar em um GP da Austrália com muito pouco tempo de pista.

Leia também:

E com a dúvida sobre quantas voltas Fernando Alonso e Lance Stroll poderão completar na corrida do próximo domingo, lembramos de outro GP em que o espanhol foi obrigado a assistir quase toda a prova a partir da hospitalidade.

Foi no GP do México de 2015, a antepenúltima etapa daquele mundial, em 1º de novembro. Também equipado com motor Honda, o McLaren de Alonso mal conseguiu completar uma volta no Autódromo Hermanos Rodríguez, após arrastar um problema no motor elétrico desde o sábado que não pôde ser corrigido.

"Saí por respeito aos fãs e tentei completar a primeira volta. Sabíamos que tínhamos poucos metros de potência normal e saímos por respeito aos torcedores", explicou Alonso na época.

Apesar da curta distância percorrida, o bicampeão ainda teve tempo de ultrapassar alguns adversários na largada, antes de sofrer sua oitava desistência, a primeira da Honda com a McLaren, dois meses após  chamar a unidade de potência da marca japonesa 'motor de GP2'.

Alonso também pilotava um McLaren com unidade de potência Honda quando, na quarta corrida de 2017, na Rússia, ele sofreu um problema de confiabilidade na volta de apresentação que o impediu até mesmo de largar. O grave naquela ocasião é que já era a terceira temporada da Honda com a McLaren e que na corrida anterior, no Bahrein, o mesmo problema havia ocorrido com Stoffel Vandoorne, companheiro de Alonso.

Aquela temporada de 2017 começou para Alonso com quatro abandonos nas quatro primeiras corridas, embora a Aston Martin confie que a história seja diferente desta vez.

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

E se a Aston Martin não correr? Há precedentes?

A Aston Martin teria considerado pular a primeira corrida, mas isso significaria quebrar o Pacto de Concórdia e ter que pagar uma boa quantia em dinheiro. Isso representaria, além do evidente golpe esportivo e moral, outra penalidade financeira.

No entanto, não seria a primeira vez que uma equipe vai a um GP e não corre. Com sérios problemas financeiros, a equipe Manor (Marussia) não conseguiu deixar o carro pronto a tempo e, apesar de estar no paddock do GP da Austrália de 2015, seus pilotos Roberto Merhi e Will Stevens não participaram de nenhuma sessão do fim de semana.

Antes disso, a equipe HRT também não pôde disputar a primeira corrida das temporadas 2011 e 2012, ambas na Austrália, devido à regra dos 107%, que estabelece que "durante o Q1, o melhor tempo de um piloto não pode ultrapassar 107% do tempo mais rápido daquela sessão, ou perderá sua inscrição e não poderá disputar a corrida".

O regulamento também esclarece que "em circunstâncias excepcionais, os tempos dos treinos livres podem ser considerados e os comissários podem permitir que o piloto largue", mas nesses casos, os tempos da equipe espanhola nos treinos também foram lentos demais, por isso não lhes foi permitido correr.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"
Próximo artigo "Título da F1 não se compra", Ecclestone lamenta problemas na Aston Martin

Principais comentários

Mais de
Jose Carlos de Celis

F1: Aston Martin encerra participação nos testes com só 6 voltas no dia, após mais um problema no motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Aston Martin encerra participação nos testes com só 6 voltas no dia, após mais um problema no motor Honda

Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Dakar: Família Goczal lidera Etapa 9, mas Roma e Sainz saem na liderança; Moraes é 22º

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar: Família Goczal lidera Etapa 9, mas Roma e Sainz saem na liderança; Moraes é 22º
Mais de
Fernando Alonso

F1: Com falta de peças sobressalentes, Aston Martin pode apenas 'cumprir tabela' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Com falta de peças sobressalentes, Aston Martin pode apenas 'cumprir tabela' na Austrália; entenda

F1 | Alonso: podemos ter algumas surpresas inesperadas na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 | Alonso: podemos ter algumas surpresas inesperadas na Austrália

Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?
Mais de
McLaren

ANÁLISE F1: McLaren aposta em revisão da asa dianteira para otimizar aerodinâmica

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: McLaren aposta em revisão da asa dianteira para otimizar aerodinâmica

F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026

Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

Últimas notícias

ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP

MotoGP
ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP

Norris concorre contra João Fonsenca em 'Oscar do Esporte'; McLaren e Marc Márquez também recebem indicações

Fórmula 1
Norris concorre contra João Fonsenca em 'Oscar do Esporte'; McLaren e Marc Márquez também recebem indicações

"Título da F1 não se compra", Ecclestone lamenta problemas na Aston Martin

Fórmula 1
"Título da F1 não se compra", Ecclestone lamenta problemas na Aston Martin

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Fórmula 1
F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda