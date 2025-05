A Globo, emissora de televisão carioca, retornou à mesa de reunião com a Fórmula 1 para voltar a ter os direitos de transmissão da maior categoria de automobilismo do mundo. Segundo apuração do Motorsport.com, o grupo de mídia já está com negociações avançadas com a detentora dos direitos da F1, Liberty Media.

Depois de um imbróglio envolvendo pagamentos da Band com a categoria, a Globo já havia tentado adquirir os direitos no ano passado para transmitir as corridas da temporada 2025, mas o grupo Bandeirantes se manteve como a 'casa brasileira' da F1 até o fim da atual campanha.

Agora, de acordo com o apurado pelo Motorsport.com, os detalhes estavam sendo preparados desde o ano passado, com as negociações se iniciando em janeiro de 2025.

O plano de transmissões teria como base a veiculação de todas as etapas no canal de televisão por assinatura SporTV, com o canal aberto da Globo transmitindo 16 corridas mais o GP de São Paulo, em Interlagos.

No entanto, a Globoplay, serviço de streaming da emissora carioca, também estaria incluída no acordo de transmissões, junto de um plano promocional com a F1TV, streaming da categoria que inclui desde a transmissão da corrida até câmeras exclusivas.

De saída da Band?

Em entrevista ao canal do YouTube do Motorsport.com Brasil, Reginaldo Leme, comentarista de automobilismo da Band que já cobre a Fórmula 1 há décadas, comentou sobre o tema e indicou a provável fim da parceria entre o canal de televisão paulistano e a Fórmula 1.

Regi, que esteve por anos na Globo, disse que o tratamento dele na Bandeirantes é único: "Eu sou tratado na Band de uma forma que eu jamais fui tratado em nenhum lugar, tudo bem que eu só trabalhei em dois lugares, e fiz uns freelances na Veja, mas o jeito que eu sou tratado na Band, pelo dono, pelo diretor geral lá de conteúdo, que é o Rodolfo Schneider, pelo diretor de esportes que é o Denis Gavazy, pela turma toda, eu estou um tratamento que eu agradeço muito, e não quero sair de lá nunca".

O comentarista confirmou que permanecerá com a Band, mas que a F1 não renovará o contrato com a emissora:

"A Fórmula 1 vai sair, mas eu não vou, a gente já combinou de fazer Stock Car e particularmente posso dizer uma coisa, que não está fechada ainda, mas provavelmente eu vou ter um quadro em todos os programas do Galvão [Bueno, narrador esportivo que hoje tem espaço no canal], falando de F1 e Stock Car", conclui.

