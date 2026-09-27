F1: Decisão de não usar safety car na última volta em Baku criou risco evitável?

Há um detalhe que não passou despercebido no final do GP do Azerbaijão de Fórmula 1: a ausência de um safety car virtual após o acidente de Valtteri Bottas na curva 15, uma das seções mais traiçoeiras de todo o traçado. Em qualquer outro momento da corrida, a direção de prova muito provavelmente teria interferido.

No entanto, optou-se por manter apenas as bandeiras amarelas, permitindo que os pilotos continuassem disputando até a bandeira quadriculada. A decisão é peculiar, ainda mais considerando o quão rigorosa é a FIA ao se tratar de segurança, colocando-a sempre em primeiro lugar. Neste caso, porém, parece ter prevalecido a sensação de que o espetáculo foi priorizado.

A Federação explicou as razões pelas quais a corrida não foi neutralizada, destacando dois elementos distintos. O primeiro diz respeito à natureza da curva 15, considerada lenta e não de alta velocidade, já que é feita abaixo dos 90 km/h. Além disso, antes mesmo de chegar àquele trecho já estavam expostas as bandeiras amarelas, que indicavam aos pilotos para reduzirem o ritmo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isso fez com que, por exemplo, Russell chegasse àquela curva com uma velocidade mais de 80 km/h inferior a da volta anterior. O segundo elemento diz respeito à área de escape interna, completamente asfaltada: em caso de necessidade, os pilotos poderiam ter cortado a curva e evitado Bottas.

Em essência, para a FIA, tratava-se de um caso que, dado não haver necessidade de recuperar o carro em pouco tempo, podia ser gerido apenas com as bandeiras amarelas, as quais obrigam os pilotos a estarem prontos para parar em caso de necessidade. São explicações que têm fundamento, mas que ainda deixam várias dúvidas.

Em primeiro lugar, o trecho onde aconteceu o acidente de Bottas é bastante complexo e o carro ficou logo fora da trajetória ideal. É lógico que a FIA confie nos pilotos e que eles respeitem as bandeiras amarelas, mas, como também se viu no duelo pela vitória, Max Verstappen recuperou cerca de meio segundo sobre George Russell com uma abordagem agressiva onde havia bandeiras amarelas duplas numa área muito estreita.

Marshal sventolano la bandiera gialla Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Se, como outros, Verstappen tivesse cortado a trajetória ganhando ainda mais terreno, qual teria sido o critério a aplicar? Porque apenas os cinco primeiros optaram por permanecer dentro dos limites da pista, enquanto, a partir de Lewis Hamilton, todos cortaram a curva ganhando vantagem.

Também não se pode ignorar o fato de que outros carros estavam envolvidos em disputas no meio do pelotão, lutando por pontos importantes que, em termos de construtores, podem fazer a diferença. Exemplo disso foi Esteban Ocon, que optou imediatamente por cortar a curva e foi seguido de perto por todos os outros. Mas, numa situação em que pilotos estão envolvidos num duelo, com oito carros separados por cinco segundos, o risco continua elevado, especialmente porque, seguindo em fila indiana, bastaria que alguém não decidisse cortar a chicane para criar uma situação potencialmente perigosa.

Observando as câmeras onboard de alguns pilotos, fica claro que alguns deles "aproveitaram" a situação por estarem disputando posição, tirando sim o pé do acelerador, mas não de forma suficiente para poderem parar.

Segundo a FIA, aquela situação podia ser gerida com as bandeiras amarelas duplas, o que de fato aconteceu. Mas muito provavelmente, numa situação com tantos duelos, carros próximos e pilotos prontos para lidar com a situação para ganhar vantagem, correu-se um risco evitável apenas para não terminar a corrida sob safety car virtual, privilegiando o espetáculo.

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