F1 define como será motor V8 em 2030; veja detalhes

Alta cúpula da Fórmula 1 chegou a um acordo sobre os principais elementos do próximo ciclo de regulamentos para motores, com um retorno dos V8, mas com mudanças em relação à unidade vista no Mundial pela última vez em 2013 e a permanência de um elemento elétrico. A nova unidade de potência pode estrear em 2030.

Embora as discussões ainda estejam em andamento, o motor que definirá o próximo ciclo técnico da F1 já tomou forma em grande parte.

Embora as reuniões entre a FIA e as fabricantes continuem para ajustar os detalhes finais, a estrutura básica da futura unidade de potência já está definida.

O plano descarta o retorno dos motores puramente aspirados e mantém o turbocompressor, em parte para respeitar os limites de ruído em circuitos de rua, além de adotar um pacote eletrônico menor e simplificado. A introdução de um sistema de ultrapassagem no estilo push-to-pass também está em avaliação.

O retorno dos V8

A F1 deve adotar a arquitetura V8 de 3,0 litros, mas uma das questões que mais dividiu os fabricantes de motores foi se deveriam manter o turbocompressor.

A possibilidade de optar por um motor aspirado também estava em discussão, uma solução que teria proporcionado um som particularmente atraente para os fãs nostálgicos da F1 do início dos anos 2000.

Fernando Alonso, Renault R25, lidera à frente de Michael Schumacher, Ferrari F2005 Foto: Motorsport Images

No entanto, o turbocompressor permanecerá como parte da configuração da unidade de potência, mas as razões por trás dessa decisão vão além de considerações puramente técnicas.

Um V8 de 3,0 litros aspirado teria atingido níveis de ruído que causariam um grande problema em alguns dos atuais circuitos de F1.

A questão diz respeito especialmente aos circuitos de rua: Melbourne, Miami, Madri, Singapura, Baku e Las Vegas são locais onde há restrições de emissão de ruído, e a chegada de carros significativamente mais barulhentos do que a geração atual poderia criar grandes dificuldades impossíveis de superar e, potencialmente, até mesmo colocar alguns eventos em risco.

Isso levou à decisão de manter um turbocompressor menor, um compromisso que ainda deve permitir alcançar um som consideravelmente mais alto do que o das unidades de potência atuais, mantendo os níveis de ruído dentro dos limites aplicados em alguns circuitos.

Motor elétrico menor e unidades de potência mais leves

O novo V8 também não estará completamente alheio à eletrificação. As novas regras parecem destinadas a incluir um motor elétrico simplificado de 100 kW, uma potência consideravelmente menor do que os 350 kW da geração atual de unidades de potência.

O objetivo é manter uma ligação tecnológica com a indústria automotiva sem replicar a complexidade que caracterizou a atual geração de unidades de potência. A direção que surge das discussões é clara: a eletrificação continuará fazendo parte da F1, mas com um papel menos dominante no pacote geral.

Outra área em que as lições dos últimos anos parecem ter sido levadas em conta diz respeito ao peso total da unidade de potência. A meta estabelecida para a nova unidade de potência é altamente ambiciosa: produzir uma unidade completa pelo menos 50 kg mais leve do que as unidades de potência atuais.

Ação de largada Foto: Clive Rose / Getty Images

“Push-to-pass” e introdução em 2030 estão sendo considerados

Alguns aspectos ainda precisam ser finalizados. Entre eles está o sistema que dará aos pilotos um aumento adicional de potência para auxiliar nas ultrapassagem.

Parece não haver intenção de trazer de volta o DRS usado até o final da temporada 2025. A solução atualmente em consideração está mais próxima da filosofia do “push-to-pass” adotada na IndyCar: um aumento temporário de potência que o piloto poderia acionar em circunstâncias específicas.

Essa será uma das áreas em que a FIA e os fabricantes de motores ainda precisam chegar a um acordo definitivo.

A data de introdução dos novos regulamentos na F1 também permanece em aberto, sendo que o plano de estrear as novas regras em 2030 é uma opção, o que anteciparia em um ano o fim do atual ciclo de regras técnicas.

Chegar a uma decisão exigirá que todas as partes encontrem um ponto em comum, mas as questões que surgiram com a atual geração de unidades de potência aceleraram uma discussão mais ampla que vai além de detalhes técnicos individuais. Depois de insistir fortemente na complexidade tecnológica, a F1 parece disposta a retornar a um conceito mais tradicional de motor de corrida.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!