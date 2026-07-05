F1 define prazo para decisão sobre remarcação de corridas do Oriente Médio

A Fórmula 1 estabeleceu um prazo até as férias de meio de temporada, em agosto, para decidir se vai remarcar uma de suas corridas adiadas no Oriente Médio, já que pretende realizar o GP do Bahrein ou da Arábia Saudita ainda neste ano.

Ambas as corridas no Oriente Médio foram canceladas em março em meio ao conflito entre EUA, Israel e Irã, e as hostilidades prolongadas nos últimos meses obrigaram a categoria a elaborar planos de contingência, caso as provas de encerramento da temporada no Catar e em Abu Dhabi também corressem o risco de cancelamento.

Mas, após a assinatura de um cessar-fogo e de um 'memorando de entendimento' para resolver o conflito nos próximos 60 dias, Domenicali está otimista de que a F1 possa concluir seu calendário programado conforme o planejado e até mesmo remarcar uma das duas corridas no Oriente Médio que foram canceladas.

“Espero sinceramente que possamos ter todas as condições — segurança em primeiro lugar, é claro, para todo o nosso pessoal — para que possamos ir até lá”, disse o CEO do Campeonato Mundial, Stefano Domenicali, à Sky.

“Se houver algo que possamos anunciar relacionado à possibilidade de remarcar o que ainda não foi disputado até agora, vamos fazê-lo. No momento certo e nas condições certas".

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Dado o calendário lotado da F1, a única opção viável é adicionar uma corrida no intervalo de uma semana entre as etapas do Azerbaijão e de Singapura, em setembro, e a escolha provavelmente seria o GP do Bahrein. Domenicali disse que é preciso tomar uma decisão antes da pausa de agosto da F1, devido à logística envolvida.

“Acho que, para aproveitar a eventual possibilidade de recuperar uma das corridas que não realizamos, precisamos fazer isso antes da pausa de verão [na Europa, inverno no Brasil]”, disse o italiano quando questionado sobre o prazo limite.

A F1 também elaborou planos de contingência para o pior cenário possível, caso as corridas do Catar e de Abu Dhabi fiquem ameaçadas, com opções para ir ao circuito português de Portimão, o que serviria como um teste antes que o local volte oficialmente ao calendário em 2027. O prazo para tal decisão foi definido para meados de setembro.

“É dever de um bom organizador ou promotor de garantir que haja planos prontos”, acrescentou Domenicali. “No que diz respeito ao final do ano, para nós isso já está definido e a decisão deve ser tomada até meados de setembro".

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